Спасены миллионы мальков

В Приаралье продолжаются работы по спасению молоди рыбы с рисовых полей. По традиции мероприятия по перемещению мальков в большую воду проводятся с августа по октябрь.

фото областного управления природных ресурсов

Как проинформировал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Серик Сермагамбетов, в благом деле участвуют представители подведомственных управлению учреждений по охране лесного и животного мира и местные природопользователи.

– На сегодня в работах по спасению мальков на рисовых полях, в поливных и сбросных каналах, высыхаемых водоемах приняли участие 220 человек, задействовано 25 единиц техники. В рыбохозяйственные водоемы местного значения уже отправлено около пяти миллионов сеголеток, – отметил Серик Сермагамбетов.

Транспортируют молодь рыбы с каналов рисовых полей и специалисты Кызылорды.

В акции по спасению мальков приняли участие свыше 50 сотрудников Кызылординского государственного учреждения по охране лесов и животного мира и природопользователи.

Вторую жизнь в реке Сырдарье обрели около 518 тыс. мальков рыбы разного вида. Такие акции проводятся во всех районах области.