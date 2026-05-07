Спасет из огня

– Запомнился случай, когда в областном центре по улице Дружбы загорелось деревянное строение во дворе частного дома, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Звено газодымозащиты проникло в помещение и обнаружило пострадавшего, который был без сознания. Дидар и его товарищи вынесли мужчину на воздух, провели реанимационные действия, вернули человека к жизни. Спасли.

Это только один из многих эпизодов службы, требующей от чеэсников холодной головы, самообладания и одновременно мужества. Как отметили в департаменте, пожарные – это храбрецы, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради безопасности других. Оценка их труда – предотвращенные трагедии и сохраненная для кого-то надежда.

Дидара каждый день ждут дома замечательная супруга и две доченьки. Когда глава семьи заступает на суточное дежурство, они беспокоятся, желают ему спокойной смены. Такая поддержка близких придает командиру отделения сил в его непростой службе.