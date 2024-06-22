Спасибо деду за Победу!

Статьи
56
Любовь Доброта, Туркестанская область

Спустя 80 лет Маратбек Молдабеков нашел захоронение своего дедушки, погибшего в боях на Орловщине

фото из семейного архива

Маратбек Молдабеков, внук участника Великой Отечественной войны Молдабека Ахметова, вернулся из деревни Подмаслово, что в 45 км от Орла. Кадровый офицер запаса, четверть века отдавший военной службе, потратил не один год на поиски сведений о фронтовом пути своего дедушки, не вернувшегося с фронта.

Молдабек Ахметов – один из трех братьев, отправившихся на войну из Южного Казахстана. И ни один из них так и не вернулся домой. Его призвали на фронт, когда ему было 32 года, а его первенцу – сыну Келесу – только исполнилось четыре года. Пара писем да одно фронтовое фото – это все, что осталось супруге и маленькому сыну на память. Даже похоронка не пришла. Хотя как раз это и вселяло веру, что их муж и отец жив и обязательно вернется. И его ждали.

– Бабушка и папа всю жизнь ждали возвращения дедушки, – говорит Маратбек Молдабеков. – Предполагали, что он мог остаться служить в Германии. Сколько таких историй было. Или, может, еще куда его направило командование. Возможности заняться поиском у отца практически не было. Это начал делать я, когда учился в Москве: ходил в архивы, делал запросы, сам перебирал учетные карточки, но найти даже малейших сведений мне тогда не удалось.

После цифровизации военных архивов Маратбек Келесулы решил возобновить исследовательскую работу. Даже обратился в ОО «Атамның аманаты», которое занимается поиском пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Так сообща удалось обнаружить архивные сведения о двух солдатах, у которых полностью совпали имя и фамилия.

Осталось определиться, кто из них является дедушкой Маратбека Молдабекова. И тут аксакал вспомнил историю, которая, собственно, и питала надежду на возвращение солдата с фронта, жила в семье как легенда.

– В один из летних дней 1943 года с фронта вернулся односельчанин моего дедушки по имени Мырзабай, – вспоминает Маратбек Келесулы. – Его комиссовали после тяжелого ранения. Он-то и рассказал бабушке, что после призыва их раскидало по разным фронтам, но в 1943-м они встретились на Орловщине. Короткое время даже воевали с ее Молдабеком плечом к плечу. И якобы тот даже вынес с поля боя после ранения его и ротного.

Эту историю Маратбек Молдабеков рассказал поисковикам ОО «Атамның аманаты». Она и стала ниточкой, потянув за которую, поисковикам удалось установить фронтовой путь уроженца отделения Орджоникидзе Келесского района Молдабека Ахметова.

– Сопоставив воинскую часть Молдабека и Мырзабая, мы поняли, что все сходится, – говорит поисковик Надия Борамбаева. – Они действительно воевали вместе всего месяц. В том месте шли страшные кровопролитные бои. Небольшим силам Советской армии противостояли огромные силы Вермахта. В бою был ранен Мырзабай. Сохранились данные госпиталя, подтверждающие эту информацию. Его комиссовали, отправив домой как негодного к службе по сос­тоянию здоровья. Тот редкий в нашей практике случай, когда сведения подтвердились, что называется, из первых уст. Как же это ценно для нас и как это редко случается! Это не столько история поиска – скорее, история возвращения души домой.

Маратбек Молдабеков тут же связался с администрацией деревни Подмаслово. На ее территории находится братская могила, в которой покоится прах Молдабека Ахметова. И тут же засобирался в дорогу, взяв с собой горсть земли из аула родного дедушки.

– Администрация села ухаживает за обелис­ком, поддерживает его в порядке, – делится деталями поездки мой собеседник. – Именно отсюда началось наступление на Берлин, и местные жители с большим пиететом относятся к праху защитников. Мне рассказали, что до сих пор поисковики находят останки солдат и перезахоранивают их в братскую могилу. Я прочитал на могиле Коран, привез дедушке горсть родной земли. Пусть почувствует запах родной земли, а землю с могилы дедушки привез на могилу отца. Пусть оба покоятся с миром.

Потомок фронтовика говорит, что, стоя у братской могилы, почувствовал невидимую связь с прошлым, с теми, кто сражался за Победу.

– Это непередаваемое чувство, когда ты причастен к встрече аташки и внука, к восстановлению истории семьи, – говорит Надия Борамбаева. – Солдат не пропал без вести, солдат найден. Душа Молдабека Ахметова вернулась домой. О чем мог думать Молдабек в последние минуты своей жизни? Возможно, его мысли были о семье, которую он так любил и к которой мечтал вернуться. Возможно, думал о Победе, за которую отдал свою жизнь, или о запахе родной земли...

Поисковики верят, что души погибших на фронте хотят вернуться домой. Ждут, чтобы потомки нашли их, что они не останутся забытыми.

#память #ВОВ #захоронение #фронтовик #Молдабек Ахметов

Популярное

Все
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Ценности, человекоцентричность, развитие
Спасибо деду за Победу!
И дольше века длится жизнь
Перемелется – мука будет
Условия для развития МСБ все комфортнее
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Больница начинается с приемного покоя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Посевная кампания завершена в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры и музейного дела
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык

Читайте также

И дольше века длится жизнь
Обзор инвестиционных проектов Казахстана с Россией
Почти как в сериале – «Участок» по-павлодарски
Мы просто делали свою работу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]