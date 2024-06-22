Спасибо деду за Победу!

Маратбек Молдабеков, внук участника Великой Отечественной войны Молдабека Ахметова, вернулся из деревни Подмаслово, что в 45 км от Орла. Кадровый офицер запаса, четверть века отдавший военной службе, потратил не один год на поиски сведений о фронтовом пути своего дедушки, не вернувшегося с фронта.

Молдабек Ахметов – один из трех братьев, отправившихся на войну из Южного Казахстана. И ни один из них так и не вернулся домой. Его призвали на фронт, когда ему было 32 года, а его первенцу – сыну Келесу – только исполнилось четыре года. Пара писем да одно фронтовое фото – это все, что осталось супруге и маленькому сыну на память. Даже похоронка не пришла. Хотя как раз это и вселяло веру, что их муж и отец жив и обязательно вернется. И его ждали.

– Бабушка и папа всю жизнь ждали возвращения дедушки, – говорит Маратбек Молдабеков. – Предполагали, что он мог остаться служить в Германии. Сколько таких историй было. Или, может, еще куда его направило командование. Возможности заняться поиском у отца практически не было. Это начал делать я, когда учился в Москве: ходил в архивы, делал запросы, сам перебирал учетные карточки, но найти даже малейших сведений мне тогда не удалось.

После цифровизации военных архивов Маратбек Келесулы решил возобновить исследовательскую работу. Даже обратился в ОО «Атамның аманаты», которое занимается поиском пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Так сообща удалось обнаружить архивные сведения о двух солдатах, у которых полностью совпали имя и фамилия.

Осталось определиться, кто из них является дедушкой Маратбека Молдабекова. И тут аксакал вспомнил историю, которая, собственно, и питала надежду на возвращение солдата с фронта, жила в семье как легенда.

– В один из летних дней 1943 года с фронта вернулся односельчанин моего дедушки по имени Мырзабай, – вспоминает Маратбек Келесулы. – Его комиссовали после тяжелого ранения. Он-то и рассказал бабушке, что после призыва их раскидало по разным фронтам, но в 1943-м они встретились на Орловщине. Короткое время даже воевали с ее Молдабеком плечом к плечу. И якобы тот даже вынес с поля боя после ранения его и ротного.

Эту историю Маратбек Молдабеков рассказал поисковикам ОО «Атамның аманаты». Она и стала ниточкой, потянув за которую, поисковикам удалось установить фронтовой путь уроженца отделения Орджоникидзе Келесского района Молдабека Ахметова.

– Сопоставив воинскую часть Молдабека и Мырзабая, мы поняли, что все сходится, – говорит поисковик Надия Борамбаева. – Они действительно воевали вместе всего месяц. В том месте шли страшные кровопролитные бои. Небольшим силам Советской армии противостояли огромные силы Вермахта. В бою был ранен Мырзабай. Сохранились данные госпиталя, подтверждающие эту информацию. Его комиссовали, отправив домой как негодного к службе по сос­тоянию здоровья. Тот редкий в нашей практике случай, когда сведения подтвердились, что называется, из первых уст. Как же это ценно для нас и как это редко случается! Это не столько история поиска – скорее, история возвращения души домой.

Маратбек Молдабеков тут же связался с администрацией деревни Подмаслово. На ее территории находится братская могила, в которой покоится прах Молдабека Ахметова. И тут же засобирался в дорогу, взяв с собой горсть земли из аула родного дедушки.

– Администрация села ухаживает за обелис­ком, поддерживает его в порядке, – делится деталями поездки мой собеседник. – Именно отсюда началось наступление на Берлин, и местные жители с большим пиететом относятся к праху защитников. Мне рассказали, что до сих пор поисковики находят останки солдат и перезахоранивают их в братскую могилу. Я прочитал на могиле Коран, привез дедушке горсть родной земли. Пусть почувствует запах родной земли, а землю с могилы дедушки привез на могилу отца. Пусть оба покоятся с миром.

Потомок фронтовика говорит, что, стоя у братской могилы, почувствовал невидимую связь с прошлым, с теми, кто сражался за Победу.

– Это непередаваемое чувство, когда ты причастен к встрече аташки и внука, к восстановлению истории семьи, – говорит Надия Борамбаева. – Солдат не пропал без вести, солдат найден. Душа Молдабека Ахметова вернулась домой. О чем мог думать Молдабек в последние минуты своей жизни? Возможно, его мысли были о семье, которую он так любил и к которой мечтал вернуться. Возможно, думал о Победе, за которую отдал свою жизнь, или о запахе родной земли...

Поисковики верят, что души погибших на фронте хотят вернуться домой. Ждут, чтобы потомки нашли их, что они не останутся забытыми.