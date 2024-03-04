Спасибо за жизнь

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Елена Иванова

День благодарности в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева прошел под тематическим девизом
«Рахмет саған, Туған ел!»

В вузе состоялось заседание «круглого стола», в котором в офлайн- и онлайн-форматах приняли участие депутаты Сената Парламента Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Евгений Больгерт, Ляззат Калтаева, ректор вуза Ерлан Сыдыков, заведующая кафедрой АНК университета, председатель РОО «Ассоциация кафедр АНК «Шаңырақ» Наталья Калашникова, представители гос­органов, различных организаций АНК, докторанты и студенческая общественность университета.

Организаторы мероприятия решили выразить благодарность представителям одной из самых гуманных профессий и тем, кто стал донорами для своих близких или просто незнакомых людей, а потому пригласили к участию представителей Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК, общественного объединения трансплантационных больных «Өмір тынысы».

Ректор вуза Ерлан Сыдыков предложил ввести в традицию этого праздника возложение цветов в честь врачей.

– Я предлагаю не ждать одного дня для выражения благодарности, а использовать для этого каждое мгновение и возможность. Тогда будут царить благоденствие и единство, уверенность в завтрашнем дне, – сказал он.

Депутат Нурия Ниязова также выразила особую благодарность казахстанским медикам, чьи мужест­во, профессионализм и отдача очень символичны и значимы.

В качестве спикеров были также приглашены реципиенты Гульмира Смайлова, которая после пересадки сердца стала золотым призером всемирных транс­плантационных игр, и Еламан Даулетхан, которому донорская почка помогла стать отцом двоих детей и призером европейского чемпионата.

Гости выразили благодарность тем людям, которые дали им вторую жизнь.

Встреча завершилась флешмобом «Рахмет саған, Туған ел!»

#ЕНУ #круглый стол #День благодарности

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