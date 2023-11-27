Спасти ребенка не удалось

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Любовь Доброта, Шымкент

Малыш, выпавший из окна четвертого этажа, скончался в реанимации детской больницы.

фото из архива "КП"

Трагедия случилась в минувший четверг вечером. О ней стало известно из сообщения службы скорой помощи, бригада которой отправилась по срочному вызову, поступившему от жителей дома. Выяснилось, что ребенок выпал из окна многоэтажки в центре города в 9 часов вечера.

Позже, когда на место происшествия прибыли сотрудники департамента полиции, было установлено, что ребенок не просто выпал из окна по неосторожности, будучи оставленным без присмотра. Оказалось, малыша сбросил его родной 40-летний дядя, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Соседи рассказали, что мужчина ранее выбрасывал из окна квартиры детские игрушки, но никому и в голову не могло прийти, что может последовать вслед за этим.

В течение суток врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ДП.

#Шымкент #ребенок #окно #трагедия

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