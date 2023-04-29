Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз

В Мангистаускую область по поручению генпрокурора РК прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа.

Фото: ozen.kz

В Генпрокуратуре сообщили, что перед спецгруппой стоит задача – изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО «Озенмунайгаз».

«Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос, и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.

В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО «Озенмунайгаз» на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков.

Одновременно проводится анализ социально-экономического развития г. Жанаозен, и в целом, Мангистауской области», – рассказали представители Генпрокуратуры.

Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.

Результаты проведенной работы пообещали довести до общественности.

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана в Астане около 60-70 бывших работников компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена устроили несанкционированный митинг.

Ранее эта компания проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ. Жанаозенцы требовали проверить законность тендера, стабильной работы и трудоустройства в Озенмунайгаз.

Специальная рабочая группа КазМунайГаза начала проверку в Озенмунайгазе. Уже стало известно о выявленных случаях фиктивного трудоустройства.

Кроме того, на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в Озенмунайгазе Департамент экономических расследований по Мангистауской области проводит несколько досудебных расследований.