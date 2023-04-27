Случаи фиктивного трудоустройства выявили в Озенмунайгазе

Энергетика, Скандалы
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Рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» выявила нарушения в АО «Озенмунайгаз» и подрядных организациях города Жанаозена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Фото: ozen.kz

Специальная рабочая группа КазМунайГаза продолжает работу в Жанаозене, ежедневно выезжает на предприятия города, встречается с трудовыми коллективами, заслушивает жалобы и пожелания работников. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности.

К настоящему времени выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка. 

Руководитель рабочей группы заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов рассказал о некоторых из них.

Так, в АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) обнаружили случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

«Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений», – добавил он.

Как отметил руководитель рабочей группы, при сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.

«То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались», – поделился Хасанов.

Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Так, одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в 2 раза дешевле, а именно 39,7 тысячи тенге скважина/сутки.

Еще один пример зампред правления КМГ привел из области закупок. В частности, ОМГ приобретал 14 подъемных агрегатов для ремонта скважин (АПРС). Общая сумма сделки превышала 1,5 млрд тенге. Срок поставки – 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчетной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в черный цвет.

Рабочая группа дала рекомендации и поручения ОМГ и нефтесервисным компаниям по устранению нарушений норм производственной и экологической безопасности. К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности. Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные пленки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт.

Отдельно Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях ОМГ имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому факту будут приняты соответствующие меры.

«В целом работа продолжается. Это были лишь локальные примеры выявленных нарушений. О новых фактах мы будем регулярно информировать общественность. По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы», – резюмировал Хасанов.

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана в Астане около 60-70 бывших работников компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена устроили несанкционированный митинг.

Ранее БерАли Мангистау сompany проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ. Жанаозенцы требовали проверить законность тендера, стабильной работы и трудоустройства в Озенмунайгаз. 

Специальная рабочая группа КазМунайГаза начала проверку в Озенмунайгазе. 

Кроме того, на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в Озенмунайгазе Департамент экономических расследований по Мангистауской области проводит несколько досудебных расследований.

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