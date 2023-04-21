В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения

Должностные лица АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау сompany» подозреваются в хищениях денег в особо крупных размерах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба АФМ

На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводит несколько досудебных расследований.

В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз» по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия.

«Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз» и руководства ТОО «БерАли Мангистау сompany» по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году», – добавили в ДЭР по области.

Установлено, что руководитель БерАли Мангистау сompany заключил договоры со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные 248 млн тенге были обналичены и присвоены. Таким образом руководство товарищества причинило ущерб не только государству, но и работникам компании.

«Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании», – резюмируется в сообщении.

Данные факты проверяются в рамках расследования. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики около 60-70 бывших работников компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена устроили несанкционированный митинг.

Ранее БерАли Мангистау сompany проиграла тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ. Жанаозенцы требовали проверить законность тендера, стабильной работы и трудоустройства в Озенмунайгаз.

11 апреля нефтяников, переночевавших у здания Минэнерго, доставили в полицию за нарушение общественного порядка и Закона РК «О мирных собраниях».

Пятерых наиболее активных митингующих правонарушителей привлекли к ответственности по статье 488 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста, они были предупреждены и отпущены.

Всех нефтяников отправили домой. За исключением инициативной группы из 10 человек, которая ведет переговоры с нацкомпанией «КазМунайГаз» и госорганами.