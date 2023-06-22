Спецназ и командиры Нацгвардии Казахстана продемонстрировали свои навыки коллегам из Беларуси

Члены делегации внутренних войск МВД Республики Беларусь, прибывшей с рабочим визитом в Казахстан, встретились с заместителем министра внутренних дел РК Еркином Ботакановым в учебно-тренировочном центре «Спасск», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Фото пресс-службы Нацгвардии

- Мы рады приветствовать вас на территории учебного центра "Спасск". В данный момент здесь проводятся учебно-методические сборы по оперативной подготовке с командующими региональных командований, командирами соединений и воинских частей Национальной гвардии и их заместителями. На этих сборах задействовано свыше 80 офицеров командного состава войск. Выражаю признательность за имеющийся высокий уровень двухсторонних отношений, - сказал генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы организации внутренней службы и безопасности между Национальной гвардией Республики Казахстан и внутренними войсками Республики Беларусь.

В свою очередь, первый заместитель командующего внутренними войсками Республики Беларусь генерал-майор Игорь Бурмистров представляя членов делегации, поблагодарил за теплый прием командование Национальной гвардии.

Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Еркин Ботаканов вручил главе делегации Игорю Бурмистрову нагрудной знак «Отличник Национальной гвардии», а также памятные подарки. Кроме того, главнокомандующий Нацгвардией пригласил коллег из Беларуси стать наблюдателями в квалификационных испытаниях военнослужащих ПСН на право ношения символа спецназа - крапового берета.

Почетным гостям были продемонстрированы показательные занятия на тему: «Батальонная тактическая группа в специальной операции по поиску и пресечению незаконных вооруженных формирований».

Далее гостей ждала экскурсия в Музей памяти жертв политических репрессий «КарЛаг» в поселке Долинка. После представители делегации возложили цветы к Спасскому мемориалу «Жертвам политических репрессий ХХ века».

Ранее военные из Беларуси встретились с первым заместителем главнокомандующего Национальной гвардией РК, начальником главного штаба генерал-майором Кайратом Актановым в столице. Тогда гости ознакомились со служебными и боевым задачами войск правопорядка.

Далее рабочий визит делегации продолжился в воинской части 5573, где гостей ознакомили со служебно-боевой деятельностью столичной оперативной бригады и инфраструктурой военного городка в жилом массиве «Уркер», а также техникой и вооружением, состоящим на вооружении Национальной гвардии РК.

В пресс-службе также сообщили, что 21 июня руководящий состав Национальной гвардии сдавал курс учебных стрельб из различного оружия в учебно-тренировочном центре «Спасск», куда приехали представители Беларуси. Учебно-методические сборы с офицерами командного состава совпали с визитом белорусских военных.

Участники выполнили упражнения по стрельбе из бронетехники БМП, БТР-80 в трех направлениях. Они также произвели стрельбы из противотанкового оружия СПГ-9, РПГ-7, АГС-17 и пулемета НСВ, предназначенного для уничтожения легкобронированных целей и вражеской армии.

- Каждые полгода проводятся учебно-тренировочные сборы для командиров воинских частей Национальной гвардии и их заместителей. Прежде всего, мы выполняем упражнения по реализации возложенных на нас боевых задач. Мы также стремимся повысить качество проведения мероприятий повседневной деятельности и усовершенствовать новые подходы наших командиров к управлению частями и подразделениями. Сегодня мы учим пользоваться вооружением Вооруженных сил РК. Например, мы показали приемы стрельбы из крупнокалиберных гранатометов и минометов, зенитного оружия, таких как БМП-2, БТР и СПГ. Все это понадобится нашим командирам при исполнении служебных обязанностей. Важно собрать весь руководящий состав и организовать такие учения, - сказал главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

Мнение о том, что преимущества учебно-методического сбора огромны, подтверждают и участники.

- По инициативе регионального командования «Орталық» в учебно-методическом обучении принимают участие командиры и их заместители. Мы отточили свое мастерство, стреляя из разных видов оружия, используемых военнослужащими Национальной гвардии. Мы также провели учения, используя больше видов оружия на базе Министерства обороны РК. Это повысит умения офицеров стрелять из всех видов оружия и будет способствовать обмену опытом, - сказал командир войсковой части 5513 подполковник Газиз Кадирбек.

«Сбор, посвященный повышению качества руководящего состава Национальной гвардии, продолжатся до 24 июня», резюмировала пресс-служба НГ.