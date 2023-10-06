Спецоперация КНБ: более 70 членов ОПГ задержали в трех областях

В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денег, наркотики

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники комитета национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры провели единовременно спецоперацию в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях, передает Kazpravda.kz.

По информации КНБ, для проведения следственных действий доставлено 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении других тяжких преступлений.

«Группировки осуществляли свою преступную деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС «Хоргос»), Узбекистаном (пункт пропуска «Жибек жолы») и Кыргызстаном (пункт пропуска «Кордай авто»). В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денег, наркотики, а также иные вещественные доказательства», - говорится в сообщении.

Проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, добавили в КНБ.