Вагоны для людей с особыми потребностями внедрят на железнодорожных составах

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по реализации инклюзивной политики в транспортной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Он отметил, что в рамках Концепции инклюзивной политики выполняется комплекс мер по обеспечению транспортной доступности по трем ключевым направлениям: инфраструктура, транспорт и предоставление услуг.

На железнодорожном транспорте порядка 90% составов оснащены подъемниками и адаптированными купе.

К 2030 году в каждом составе будет как минимум один специализированный вагон. В рамках большой программы по реконструкции вокзалов предусматриваются необходимые элементы доступности: пандусы, лифты, подъемные устройства, переоборудуются кассовые зоны и санитарные помещения.

В сфере авиации повышается уровень доступности аэропортов. Они обеспечены базовыми условиями для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

В автомобильном транспорте обеспечивается поэтапное повышение уровня инклюзивности. Требованиям доступности соответствует около 80% автовокзалов и автостанций, 79% городских автобусов.

Последовательно развивается система инватакси. Автопарк увеличен на 30% и достиг 1426 единиц.