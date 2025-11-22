Фото: А.Байжуманов

В спортивном мероприятии, организованном в поддержку идей главы государства о важности развития массового спорта, приняли участие более 200 человек из Taldau community, а также другие сторонники здорового образа жизни – депутаты парламента, представители государственных и общественных организаций, аналитических структур. Также в забеге приняли участие слушатели первой региональной Школы аналитики из Караганды.

Как отметил председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев, развитие физической культуры, массового и инклюзивного спорта, а также обеспечение необходимых условий и соответствующей инфраструктуры – одно из приоритетных направлений государственной политики. В этой связи Taldau community является активным проводником комплексных преобразований, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

«По поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуются комплексные меры по развитию физкультуры и спорта, нацеленные на обеспечение необходимой инфраструктурой для занятий массовым спортом во всех регионах Казахстана. В нашем забеге Taldau Run, который уже стал доброй традицией, принимают участие также слушатели Школы аналитики Караганды – первого нашего регионального проекта. Наш забег – не соревнование на скорость и результаты. Этот забег, продвигающий ценности, которые мы разделяем: здоровый образ жизни, гармоничное развитие, сплоченность, взаимовыручка, постоянное работа над собой», – отметил Маулен Ашимбаев и поблагодарил акимат города за содействие в организации спортивного мероприятия.

Примечательно, что в этот раз Taldau Run ознаменовал начало приема заявок на обучение в пятом потоке Школы аналитики. Свои заявки все желающие могут прислать на почту taldaucommunity@gmail.com

Напомним, ежегодный курс Школы аналитики традиционно стартует в начале следующего года и продлится восемь недель. Проект нацелен на усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, СМИ.