Спикер Сената: "Развитие спорта – важный приоритет политики главы государства"

Сенат
5

Очередной забег Taldau Run состоялся сегодня в Ботаническом саду столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: А.Байжуманов

В спортивном мероприятии, организованном в поддержку идей главы государства о важности развития массового спорта, приняли участие более 200 человек из Taldau community, а также другие сторонники здорового образа жизни – депутаты парламента, представители государственных и общественных организаций, аналитических структур. Также в забеге приняли участие слушатели первой региональной Школы аналитики из Караганды.

Как отметил председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев, развитие физической культуры, массового и инклюзивного спорта, а также обеспечение необходимых условий и соответствующей инфраструктуры – одно из приоритетных направлений государственной политики. В этой связи Taldau community является активным проводником комплексных преобразований, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

«По поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуются комплексные меры по развитию физкультуры и спорта, нацеленные на обеспечение необходимой инфраструктурой для занятий массовым спортом во всех регионах Казахстана. В нашем забеге Taldau Run, который уже стал доброй традицией, принимают участие также слушатели Школы аналитики Караганды – первого нашего регионального проекта. Наш забег – не соревнование на скорость и результаты. Этот забег, продвигающий ценности, которые мы разделяем: здоровый образ жизни, гармоничное развитие, сплоченность, взаимовыручка, постоянное работа над собой», – отметил Маулен Ашимбаев и поблагодарил акимат города за содействие в организации спортивного мероприятия.

Примечательно, что в этот раз Taldau Run ознаменовал начало приема заявок на обучение в пятом потоке Школы аналитики. Свои заявки все желающие могут прислать на почту taldaucommunity@gmail.com

Напомним, ежегодный курс Школы аналитики традиционно стартует в начале следующего года и продлится восемь недель. Проект нацелен на усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, СМИ.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #забег #Школа аналитики #Taldau Run

Популярное

Все
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Индии прошел заключительный этап Кубка мира
Гордость Мангистау
Традиции – в современность
Поддержка для кандасов
Масштабные проверки в жилом секторе
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Финансовый капкан: быстрые деньги без шанса на возврат
FWA-технология – драйвер цифровой трансформации Шымкента
Миллиарды – в доход государства
Дорога ошибок не прощает
Дворец спорта открыт в Щучинске
Наращивая транзитный потенциал страны
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
50 медалей накануне финала!
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Целевой контур качественного роста
Залипаем...
Бюро Мажилиса
Казахстан – Армения: выход на уровень стратегического партнерства
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Уверенный рост экономики Приаралья
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Победный выезд «Барыса»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек

Читайте также

Начался приём заявок на участие в пятом потоке проекта "Шко…
Расходование средств от некоторых платежей остается без дол…
Маулен Ашимбаев рассказал о многочисленных обращениях предп…
Сенат вернул в Мажилис закон о республиканском бюджете

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]