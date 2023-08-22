Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"

Председатель Сената Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта «Школа аналитики» и членами Клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

В настоящее время при содействии Сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.

Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.

Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил глава государства.