Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев обсудил с участниками проекта «Школа аналитики» и членами Клуба молодых экспертов идеи и инициативы по реализации модернизационной политики повестки главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.
В настоящее время при содействии Сената ряд молодых экспертов ведет подготовку предложений и аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития страны.
Сенат на системной основе привлекает экспертов к подготовке предложений по совершенствованию законодательства страны.
Такая работа способствует повышению качества законов, о чем неоднократно говорил глава государства.