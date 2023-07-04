Спикер Сената встретился с гендиректором Тенгизшевройла

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Кевином Лайоном, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы нефтяной отрасли и план работы компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Собеседники обсудили вопросы внедрения в производство передовых технологий. Это особенно актуально в контексте заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, а также в связи с проблемой дефицита воды, которую глава государства на состоявшемся в июне этого года Международном форуме Астана обозначил в качестве одного из главных вызовов современности.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере газовых поставок, нацеленных на обеспечение внутренних потребностей страны.

Со своей стороны Кевин Лайн рассказал о планах компании на предстоящий период и выразил готовность к взаимодействию.