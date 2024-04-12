Спикер Сената встретился с председателем парламента Грузии

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили, прибывшим с первым официальным визитом в Республику Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия.

Приветствуя грузинского коллегу, председатель палаты выразил уверенность в том, что визит Шалвы Папуашвили в Казахстан придаст новый импульс дальнейшему расширению как межпарламентского взаимодействия, так и сотрудничеству между государствами.

«Грузия является важным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. Уверен, что Ваш визит в Казахстан придаст новый импульс дальнейшему расширению как нашего межпарламентского взаимодействия, так и сотрудничеству между нашими странами. Драйвером наших двусторонних отношений является торгово-экономическая сфера, в которой за последние годы мы достигли определённого прогресса. Со стороны парламентов мы тоже могли бы способствовать реализации данных задач по укреплению сотрудничества в различных направлениях», – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в туристической, транспортно-логистической и других сферах.

В ходе встречи спикер Сената ознакомил коллегу с комплексными социально-экономическими и политическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе президента страны, и законотворческой работой Сената.

В частности, речь шла о мерах, направленных на формирование новой экономической модели, улучшение инвестиционного климата страны.

В свою очередь, Шалва Папуашвили выразил заинтересованность в развитии многосторонних отношений и отметил эффективность политической трансформации Казахстана.