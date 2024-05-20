Спикер Сената встретился с председателем Великого национального собрания Турции

Сенат
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Айман Аманжолова
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Стороны в ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего укрепления парламентского сотрудничества и расширения стратегического партнерства между двумя странами

Фото: Н.Байбулин

Приветствуя турецкого коллегу, Маулен Ашимбаев выразил признательность за оказанную поддержку и посильную помощь братской страны в период масштабного паводка в Казахстане.

Спикер Сената подчеркнул, что Турция является важным стратегическим партнером для нашей страны. Ключевую роль в укреплении сотрудничества Казахстана и Турции имеет высокий уровень взаимоотношений глав двух государств.

«Между нашими странами налажен прочный политический диалог, всесторонне развиваются экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Великим национальным собранием Турции и обмене опытом в части законотворчества. Считаем важным использовать потенциал межпарламентских групп дружбы «Казахстан-Турция» для решения конкретных и взаимно актуальных вопросов. Ваш сегодняшний визит, несомненно, придаст значительный импульс развитию межпарламентского диалога и расширению стратегического партнерства между нашими странами», – сказал Маулен Ашимбаев и отметил символичность встречи, которая совпала с 30-летием Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Турцией.

В ходе встречи собеседники обозначили перспективы взаимодействия в рамках Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ и ТюркПА, а также обменялись мнениями по ряду совместных проектов. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся развития сферы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, транспортно-логистической отрасли и других направлений.

Маулен Ашимбаев ознакомил участников встречи с проводимой парламентом работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных президентом Казахстана. Коме того, турецкие парламентарии были проинформированы и о ходе реализации Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. 

Со своей стороны, Нуман Куртулмуш отметил важность проводимых в Казахстане реформ. Он также выразил признательность за проводимую парламентом работу по укреплению межпарламентского сотрудничества и меры, предпринимаемые Секретариатом Съезда по развитию духовной дипломатии.

#казахстан #сотрудничество #Сенат #Турция #Ашимбаев

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