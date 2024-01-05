Спикер Сената встретился с жителями Атырауской области

В рамках выезда сенаторов в регионы руководитель палаты Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов, общественностью, аксакалами и молодежью Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената РК

Основными темами встреч стали вопросы реализации поручений главы государства, содействие Сената развитию региона и взаимодействие палаты с маслихатами.

Как отметил Маулен Ашимбаев, законодательное обеспечение реформ, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, и содействие развитию регионов являются ключевыми направлениями в совместной работе Сената с маслихатами. В этой связи год для сенаторов традиционно начался со встреч с жителями областей и районов. Основная цель - обсуждение перспектив развития регионов и решения актуальных вопросов.

В ходе встреч с жителями Атырауской области Маулен Ашимбаев акцентировал их внимание на задачах, обозначенных главой государства в недавнем интервью газете Egemen Qazaqstan и призвал всех казахстанцев объединить усилия вокруг их реализации.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем интервью подчеркнул, что демократические реформы носят не только системный, но и необратимый характер. В стране с прошлого года начал работу Конституционный суд, гарантирующий защиту конституционных прав наших граждан. Впервые наши граждане избрали акимов районов и городов областного значения. Предпринимаемые меры и инициативы будут способствовать развитию регионов и повышению благосостояния наших граждан. В новом году перед нами стоят новые масштабные задачи, предстоит системная и комплексная совместная работа», – отметил в своем выступлении спикер Сената.

Важное направление взаимодействия Сената и маслихатов – мониторинг качества реализации законов, национальных программ и проектов в регионах. В случае выявления проблем на местах, по мнению председателя палаты, необходима активная совместная работа депутатов всех уровней, с обязательным учетом специфики городов и сел. В этой связи, Маулен Ашимбаев отметил важность более полного раскрытия потенциала региона и объединения усилий депутатов в этом направлении.

«Атырауская область, как известно, лидирует в стране по привлечению иностранных инвестиций в капитал. Последовательно увеличиваются объемы промышленной продукции. Радует и рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Однако имеются и ряд острых вопросов, требующих своего решения. Жителей региона беспокоит состояние экологии, в том числе загрязнение воздуха, обмеление реки Жайык. Актуален вопрос модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. В этой связи, Сенат, как палата, представляющая интересы регионов, намерен и дальше усиливать связь с маслихатами и оказывать всестороннее содействие и поддержку в решении актуальных региональных вопросов», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи и остановился на повестке предстоящих заседаний депутатской группы Өңір, а также Совета по взаимодействию с маслихатами.

Перспективы дальнейшего развития региона, идеи по совершенствованию законотворчества и реализации новых проектов обсудили сенаторы в ходе встречи с талантливой молодежью региона. Спикер Сената в этой связи подчеркнул, что поддержка молодежи в Казахстане – является приоритетным направлением государственной политики.

«В стране ведется системная поддержка молодых казахстанцев. По инициативе главы государства реализуются комплексные реформы, разрабатываются стратегические программы и государственные проекты. К примеру, по региональной ипотечной программе «Атырау жастары» около 100 молодых людей области смогли приобрести собственное жилье. Большие возможности для талантливой, образованной и грамотной молодежи открывает Президентский молодежный кадровый резерв. Приняты также законодательные нормы, обеспечивающие присутствие молодежи в Мажилисе и маслихатах. Сенат также реализует проекты по поддержке активной молодежи. Со своей стороны молодые люди должны осознавать, что несут ответственность за будущее нашей страны. Такой подход, несомненно, придаст новый импульс развитию Казахстана», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и рассказал о работе Школы аналитики и Клуба молодых экспертов, действующих при Сенате и нацеленных на раскрытие потенциала молодежи, их вовлечение в законотворческую работу палаты.

Спикер Сената также рассказал о важности дальнейшего продвижения национальных ценностей, непрерывного образования и освоения новых навыков для профессионального роста. В пример Маулен Ашимбаев привел выдающихся личностей и уроженцев Атырауской области. Среди них – Салык Зиманов и Зейнолла Кабдолов, Абу Сарсенбаев и Фариза Онгарсынова, Жумекен Нажмеденов и Хиуаз Доспанова, которые в свои молодые годы прославились талантом, героизмом и самоотверженностью.

Кроме того, депутаты Сената встретились с подопечными центра для детей с инвалидностью и ментальными нарушениями «Айна - Like», коллективом высшего колледжа APEC Petro Technic, ознакомились с деятельностью и условиями труда рабочих TOO «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», где обсудили вопросы развития обрабатывающей промышленности, новых отраслей экономики и реализации инфраструктурных проектов.