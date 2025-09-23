Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената выступил на III Межпарламентском форуме государств Центральной Азии, который проходит в эти дни в столице Кыргызстана – Бишкеке, и встретился с председателем Жогорку Кенеша Республики Нурланбеком Тургунбек уулу, сообщает Kazpravda.kz

Также члены казахстанской делегации приняли участие в IX Форуме казахско-кыргызской интеллигенции.

Приветствуя участников III Межпарламентского форума государств Центральной Азии, Маулен Ашимбаев поздравил кыргызский народ с Днём национального языка и отметил символичность мест проведения этих встреч, которые имеют сакральное значение для Центральной Азии. Он также подчеркнул, что проведение III Форума – это символ укрепления межпарламентских связей, а также дань уважения истории, братским узам и общей устремленности к будущему.

Подчеркивая растущую значимость парламентской дипломатии для развития потенциала регионов Центральной Азии, содействия решению общих актуальных вопросов и проблем на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики, Спикер Сената акцентировал внимание на ключевых направлениях, по которым Парламенты способны ускорить реализацию начатых инициатив.

«В 2024 году в статье «Ренессанс Центральной Азии» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом». На это и нацелена наша совместная деятельность в рамках межпарламентского форума государств Центральной Азии. Хотел бы отметить ряд ключевых направлений, по которым уже идет активная работа и, где парламенты способны ускорить реализацию начатых инициатив. Прежде всего, укрепление законодательной основы для расширения торгово-экономических связей. Вторым важным направлением является законодательная поддержка внедрения искусственного интеллекта и цифровизации. Мы знаем, что в парламенте Узбекистана завершается рассмотрение закона об ИИ, в Кыргызстане принят Цифровой кодекс. В Казахстане готовится Цифровой кодекс, по поручению Главы государства создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В этом контексте очень важно, чтобы наши законы не расходились, а использовали схожие принципы и подходы», – подчеркнул председатель палаты.

Наряду с этим важнейшей темой в контексте регионального взаимодействия были обозначены вопросы экологии, а именно водно-энергетическое сотрудничество, требующее парламентского содействия.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил инициативу Партнерства водных башен. Ее цель – систематизировать поддержку гляциологической науки посредством объединения усилий глобальных исследовательских центров для изучения и защиты ледников. В этой связи, учитывая объявленное Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетие действий по криосферным наукам, инициированное Таджикистаном и Францией, мы рассчитываем на тесное взаимодействие в решении этой важной задачи. Сегодня в регионе принимаются серьёзные решения по продвижению экологической повестки. В этих условиях важно синхронизировать наше водно-энергетическое и экологическое регулирование на законодательном уровне», – акцентировал спикер Сената, обозначив и другие ключевые направления взаимодействия на предстоящий период.

В ходе обсуждения повестки Форума парламентарии – руководители и представители палат парламентов Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана сошлись во мнении, что эффективность межпарламентских связей имеет прямое влияние на выстраивание правильной траектории развития региона, ее перспективы. Кроме того, они подтвердили приверженность совместной работы по укреплению межпарламентского сотрудничества и эффективной реализации всех достигнутых договоренностей.

«Проведение III Межпарламентского форума в Бишкеке еще раз подтверждает, что парламентское взаимодействие развивается в полном соответствии с уровнем стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Если первый форум заложил основу для парламентского измерения интеграции, а второй расширил её повестку, то третий форум демонстрирует, что мы переходим к более предметной и содержательной работе. Главы наших государств задали высокую планку кооперации и сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе. Наша ключевая задача как парламентариев – способствовать эффективной реализации всех договоренностей Президентов и продолжать совместную работу в прагматичном и доверительном русле. В этом контексте хочу еще раз подчеркнуть особую значимость Межпарламентского форума государств Центральной Азии как действенного и перспективного механизма межпарламентского взаимодействия», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этот же день члены казахстанской делегации во главе со спикером Сената приняли участие в IX Форуме казахско-кыргызской интеллигенции. Видные казахстанские общественные деятели, в числе которых народный писатель Казахстана Толен Абдик, заслуженный деятель РК, писатель, акын-импровизатор, известный манасчи Баянгали Алимжанов, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы, обсудили со своими коллегами из Кыргызстана позитивную тенденцию казахско-кыргызского культурно-гуманитарного сотрудничества, основанную на глубоких исторических и культурных связях двух стран.

«Сегодня перед интеллигенцией Казахстана и Кыргызстана стоят важные задачи. Приоритетное внимание, в частности, необходимо уделить популяризации литературы и искусства двух стран. В рамках данной работы считаем целесообразным организовать лекции признанных поэтов и писателей. Важнейшее значение имеет сохранение культурного наследия, литературных произведений в цифровом пространстве. Для этого предлагаем совместно реализовать инициативы по разработке электронных версий научных трудов, тиражированию аудиокниг, организации виртуальных музеев и других проектов. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку в реализации данных инициатив», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев и наградил ряд государственных и общественных деятелей Кыргызской Республики государственными и парламентскими наградами Республики Казахстан за вклад в укрепление дружбы двух стран.

На полях Форума также состоялась двусторонняя встреча спикера Сената Маулена Ашимбаева с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу, в ходе которой собеседники детально обсудили текущее состояние казахстанско-кыргызского взаимодействия и обозначили перспективы межпарламентского сотрудничества. В этой связи была подчеркнута необходимость законодательной поддержки инициатив Глав двух государств.

«За последние годы благодаря дружественным и уважительным отношениям Глав наших государств двусторонние связи значительно укрепились, и взаимодействие поднялось на новый уровень. Особый импульс углублению двустороннего сотрудничества придали официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику в августе текущего года и очередное седьмое заседание Высшего межгосударственного совета, в рамках которых подписан ряд важных документов, направленных на укрепление торгово-экономических, транспортно-логистических, водно-энергетических, культурно-гуманитарных и межрегиональных связей. Несомненно, такие важные шаги способствуют дальнейшему укреплению дружественных связей двух стран», – отметил Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны Нурланбек Тургунбек уулу поблагодарил Спикера Сената за участие в работе межпарламентского форума и отметил важность поступательного развития взаимоотношений между Казахстаном и Кыргызстаном, выразив заинтересованность в содействии решению обозначенных вопросов.