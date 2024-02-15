Спортивных юристов и врачей не хватает в отрасли

На заседании коллегии министерства туризма и спорта Тамара Дуйсенова обратила внимание на дефицит профессиональных кадров в отрасли, передает Kazpravda.kz

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– Практически нет таких узких специалистов, как спортивные врачи, психологи, диетологи, нутрициологи, спортивные юристы и др. В целях снижения дефицита кадров в области физической культуры и спорта требуется провести детальный анализ их потребности и при необходимости увеличить государственный образовательный заказ на подготовку, — отметила Тамара Дуйсенова.

По мнению вице-премьера, принципиальное значение приобретает не общее количество подготовленных учебными заведениями кадров, а число тех, кто впоследствии приходит работать по специальности. Также немаловажным вопросом остается мотивирование спортсменов на дальнейшее продолжение карьеры после окончания учебного заведения.

Это необходимо для улучшения качества кадрового состава, так как их навыки и практический опыт вместе с полученным образованием позволят критически оценивать не только тренерскую работу, но и разрабатывать собственные методики подготовки спортсменов, качественно составлять планы тренировок.

– Республиканские и региональные аккредитованные спортивные федерации должны осуществлять подготовку спортивных судей по видам спорта. Также необходимо усилить работу в части налаживания контактов с международными федерациями путем увеличения представительств казахстанского судейского корпуса на международной арене, — подчеркнула Тамара Дүйсенова.

В этом году в Париже пройдет главное спортивное событие – Олимпийские и Паралимпийские игры. Вице-премьер обратила внимание на результаты последних лет, отметив, что государством созданы все необходимые условия для качественной подготовки национальных сборных команд, и болельщики ожидают от них самых высоких достижений.