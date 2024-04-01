Глава государства поручил компенсировать казахстанцам все потери от потопов

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. Правительству поручено принять оперативное решение по этому вопросу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Акорды

«Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь. Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий», – сказал президент.

В ходе заседания с докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аким области Улытау Берик Абдыгалиулы, аким области Абай Нурлан Уранхаев.

#Токаев #паводки #Правительство #компенсация #граждане #потери

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