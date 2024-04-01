Глава государства поручил компенсировать казахстанцам все потери от потопов

«Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь. Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий», – сказал президент.