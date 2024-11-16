Спрос на автогаз превышает предложение

Нефть и Газ
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Очереди на АЗГС свидетельствуют о дефиците самого дешевого топлива

коллаж Павла Цедилина

Вереницы автомашин, выстроившихся на газовые автозаправочные станции, стали привычны. Владельцы АЗГС говорят, что в том нет их вины: ежемесячно временами они вынуждены сидеть без работы. Объемы голубого топлива, отпускаемого на продажу, критически малы и разбираются очень быстро.

А все потому, что социальная цена в 70 тенге за литр сжиженного газа сегодня наиболее привлекательна для водителей по сравнению со стоимостью бензина и дизельного топлива. Как следствие, в городе растет число автовладельцев, переоборудовавших топливную систему машин под работу на газе.

По информации департамента полиции Шымкента, по состоя­нию на ноябрь 2024 года в городе зарегистрировано 463 496 транс­портных средств, из них 66 381, или 14,3% от общего числа, работают на сжиженном газе. По сравнению с 2022 годом рост составил 34,5%.

При этом, сетует заместитель начальника департамента энергетики и развития инфраструктуры акимата Шымкента Самат Мергенов, количество выделяемого сжиженного газа остается практически неизменным с 2018 года, а если и удается получить из Министерства энергетики дополнительный объем, то он несущественен.

В минувшем октябре Шымкенту выделили 5 995 тонн, добавив еще 1 008 тонн, в ноябре – 6 882 и те же дополнительные 1 008 тонн. План поставки на декабрь – 6 876 тонн. Между тем городу ежемесячно необходимо порядка 10 000 тонн.

Самат Мергенов считает, что поступающий объем топлива по сравнению с соседними регионами не пропорционален ни численности населения, ни количеству автомобилей с газовым оборудованием. Что вызывает недовольство населения и создает социальную напряженность.

Сегодня в Шымкенте розничной торговлей газом занимаются 38 юридических лиц. В их собст­венности четыре газонаполнительные и 203 автозаправочные газовые станции. Их владельцы в один голос заявляют, что автогаза регулярно не хватает, и как минимум неделю, а то и две каждого месяца приходится простаивать без работы. При этом нести расходы, включая выплату заработной платы.

– Около 600 тонн распределили на нашу компанию – этого хватит всего на две недели, а еще 15 дней заправки будут простаивать, – говорит начальник отдела сбыта ТОО «Аргос-2» Балгибай Жарылкасын. – Если поступят какие-то коммерческие объемы, то работать АЗГС смогут до 22 или 23 ноября.

Мы регулярно участвуем в тендерах «Тенгизшевройла», у них газ где-то на 15–19 тенге за литр дороже выходит, смешиваем его с социальным и продаем по 70 тенге. Убыток покрываем за счет сбыта социального газа. Вынужденно закупаем дорогой газ, потому что существующий механизм распределения учитывает объем газовых продаж за три предыдущих месяца. Рентабельность в итоге близка к нулю. Мы практически ничего не зарабатываем...

– На сайте размещается, кому сколько распределяется и на основании каких данных, – подключается к разговору руководитель ТОО «T-Oil» Жаннат Досанова. – Это все по правилам, но сам механизм неправильно сформирован. Мы с начала года говорим об этом, но в отраслевом министерстве предпочитают ничего не менять. У нас семь заправок, нам распределили в прошлом году 280 тонн, а сейчас – 144 тонны. Почему? Потому что мы последние полгода на «ТШО» в связи с высокой ценой не можем купить газ и дополнительные коммерческие объемы не можем отразить в отчете. Разделите 144 тонны на семь заправок – на сколько этого хватит? Ну, может, дней на пять…

Представитель ТОО «Satory Gas» Динара Куранбекова уверена, что вынуждать бизнес брать объем коммерческого газа, чтобы тем самым увеличить поставки социального, абсурдно по своей сути. Тем более в условиях, когда идет полное госрегулирование.

– Последний раз министерство предлагало пересмотреть сущест­вующий подход, не учитывать коммерческие объемы при распределении, потому что действующая формула очень сильно чувствительна к объемам сбыта, – прокомментировал Самат Мергенов. – Такой вариант рассматривался, но в итоге решение не принято.

Заместитель руководителя департамента экономических расследований (ДЭР) подполковник Санат Кулбаев сообщил, что с 9 по 12 ноября проводился мониторинг работы газозаправочных станций. И подтвердил, что на АЗГС нет сжиженного газа.

Как изменить создавшееся положение дел? Этот вопрос стал темой обсуждения представителей госорганов, департамента экономических расследований и защиты конкуренции, владельцев газовых автозаправок. Все оказались единодушны в том, что существующий порядок распределения сжиженного газа надо менять. Это исключит нарушения, а подобные факты уже были зафиксированы департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции. Так, одной из компаний выделили меньший объем сжиженного газа, чем полагалось, и ее руководство обратилось с жалобой на управление акимата.

– Параллельно предприниматель обратился в суд, – сообщил руководитель шымкентского городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернар Косбаев. – И наше решение, и судебное постановление подтвердили, что со стороны государственного ведомства – управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента – в процессе распределения были допущены нарушения.

Впрочем, причина того, что АЗГС не могут получить необходимые объемы, кроется в ограниченном производстве газа, и вряд ли удастся его нарастить в короткие сроки, учитывая, что тот же Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает на полную мощность.

И. о. директора коммерческого департамента ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Айтбек Аухин предложил прекратить практику заправки социальным газом узбекских и прочих транзитных автомобилей.

– Социальный газ для них – это неправильно, – считает Айтбек Аухин. – Они должны заправляться по коммерческой цене как транзитники. Эти машины едут пустыми, заправляются у нас в Казахстане, зная, что здесь самый дешевый газ, и мы ничего с этим не можем поделать. Они заправляются и уезжают, а вы потом между собой ругаетесь… Мы в месяц можем выработать 30 тысяч тонн сжиженного газа, и этот объем никак не увеличится. Есть план производства нефти Министерства энергетики, есть процент содержания газа в нефти. Это технологические особенности, диктуемые физикой.

Выходом из тупиковой ситуа­ции могла бы стать такая непопулярная, но экономически оправданная мера, как сбыт автогаза по коммерческим ценам.

– Если нет социального газа, думаю, найдутся автолюбители, которые купят его дороже, – полагает Санат Кулбаев. – Почему я так уверенно говорю? Потому что известны случаи, не буду никого конкретно обвинять, но на АЗГС непосредственно контролерам переплачивают за тот же самый газ. Ранее социальная цена была принята по определенным политическим соображениям, сейчас назрела ситуация эту ценовую норму пересмотреть.

Однако предложения должны исходить от субъектов рынка. Мы же готовы поддержать и нормативно подкорректировать. Выступите с предложениями по продаже коммерческого газа, на который цена не регулируется. Кто-то будет отказываться в ожидании социального топлива, а кто-то выразит готовность покупать по коммерческой цене.

Единственное – риск может быть в учетах, могут появиться жалобы, будут недовольные комментарии в социальных сетях: мол, куда смотрят конт­ролирующие органы – автогаз 90–100 тенге за литр? Нужно все это учитывать, обоснованно подходить и своевременно пресекать попытки ценового сговора, чтобы не допустить тех ситуаций, которые были несколько лет назад. Бизнес готов продавать газ по коммерческой цене. Это все-таки лучше, чем недельные простои и его нехватка.

Пока же управление энергетики и развития инфраструктуры Шымкента пытается на уровне Министерства энергетики добиться увеличения объема поставки сжиженного газа для города на 2025 год. Вот только уверенности в том, что это удастся сделать, нет, ведь потребность в сжиженном газе имеет тенденцию к росту повсеместно.

#дефицит #газ #топливо #АЗГС

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