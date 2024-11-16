Спрос на автогаз превышает предложение

коллаж Павла Цедилина

Вереницы автомашин, выстроившихся на газовые автозаправочные станции, стали привычны. Владельцы АЗГС говорят, что в том нет их вины: ежемесячно временами они вынуждены сидеть без работы. Объемы голубого топлива, отпускаемого на продажу, критически малы и разбираются очень быстро.

А все потому, что социальная цена в 70 тенге за литр сжиженного газа сегодня наиболее привлекательна для водителей по сравнению со стоимостью бензина и дизельного топлива. Как следствие, в городе растет число автовладельцев, переоборудовавших топливную систему машин под работу на газе.

По информации департамента полиции Шымкента, по состоя­нию на ноябрь 2024 года в городе зарегистрировано 463 496 транс­портных средств, из них 66 381, или 14,3% от общего числа, работают на сжиженном газе. По сравнению с 2022 годом рост составил 34,5%.

При этом, сетует заместитель начальника департамента энергетики и развития инфраструктуры акимата Шымкента Самат Мергенов, количество выделяемого сжиженного газа остается практически неизменным с 2018 года, а если и удается получить из Министерства энергетики дополнительный объем, то он несущественен.

В минувшем октябре Шымкенту выделили 5 995 тонн, добавив еще 1 008 тонн, в ноябре – 6 882 и те же дополнительные 1 008 тонн. План поставки на декабрь – 6 876 тонн. Между тем городу ежемесячно необходимо порядка 10 000 тонн.

Самат Мергенов считает, что поступающий объем топлива по сравнению с соседними регионами не пропорционален ни численности населения, ни количеству автомобилей с газовым оборудованием. Что вызывает недовольство населения и создает социальную напряженность.