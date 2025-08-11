В июле количество сделок купли-продажи жилья составило 39,7 тысяч, из них свыше 8 тысяч – по индивидуальным домам и более 31 тысячи – по квартирам в многоквартирных домах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По сравнению с июнем 2025 года число сделок увеличилось на 19,4%.

Лидерами остаются Астана (8 636 – 21,7%) и Алматы (8 432 – 21,2%), а также Карагандинская область (2 756 – 6,9%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 247 сделок (0,6%).

Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июле 2025 года по ним было оформлено 12 489 сделок.

По сравнению с июнем 2025 года в июле количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 7,9% (на 621 сделку). Всего в июле их было зарегистрировано более 8,4 тысячи.

Средние цены на рынке жилья в июле по РК: