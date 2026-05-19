Казахстан - лидер среди стран ЦА по уровню международной репутации

Статистика
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстан занял лидирующую позицию среди стран Центральной Азии в глобальном индексе национальной репутации. По данным CEOWORLD, международный имидж Казахстана оценивается на достаточно высоком уровне, передает Kazpravda.kz
 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рейтинге страна показала лучший результат среди государств Центральной Азии, заняв 69-ю позицию. Всего в рейтинге 197 стран.

Методология рейтинга основана на анализе 10 основных направлений и 50 отдельных индикаторов. В их числе - экономический потенциал государства, эффективность системы управления, внутренняя и внешняя политика, инвестиционная привлекательность, уровень развития инноваций и технологий, а также другие показатели.

Итоговая оценка формировалась путем агрегирования данных в единый показатель по шкале от 0 до 100, где 100 означает максимальный результат.

Среди стран СНГ Казахстан занял вторую позицию по уровню международной репутации. Итоговый показатель страны составил 66,62 балла.

Ниже в рейтинге из стран СНГ расположились Беларусь - 89-е место с 59,27 балла, Армения - 93-е место с 57,14 балла, Азербайджан - 101-е место с 54,15 балла, Узбекистан - 134-е место с 37,7 балла, Кыргызстан - 145-е место с 34,87 балла и Таджикистан - 160-е место с 27,92 балла.

Лидером рейтинга стал Сингапур.

«Репутация страны больше не является абстрактным понятием, - отмечает редакционная коллегия CEOWORLD. - Это измеримый и стратегический фактор конкурентоспособности, влияния и процветания».

По мнению авторов исследования, индекс глобальной репутации стран CEOWORLD 2026 не только ранжирует государства, но и показывает, как меняется сам принцип международного влияния. В современном мире все большее значение приобретают доверие, качество управления, инновационность и способность страны выстраивать устойчивые отношения с внешними партнерами. Именно государства, которые сочетают этику, инновации и ориентированность на человека, будут определять будущее.

 

#Казахстан #рейтинг

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Казахстан вошел в число лидеров промышленного роста в ЕАЭС …
В апреле жилищных сделок в Казахстане стало больше
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Кто основной поставщик чая в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]