Казахстан - лидер среди стран ЦА по уровню международной репутации

Казахстан занял лидирующую позицию среди стран Центральной Азии в глобальном индексе национальной репутации. По данным CEOWORLD , международный имидж Казахстана оценивается на достаточно высоком уровне, передает Kazpravda.kz

В рейтинге страна показала лучший результат среди государств Центральной Азии, заняв 69-ю позицию. Всего в рейтинге 197 стран.

Методология рейтинга основана на анализе 10 основных направлений и 50 отдельных индикаторов. В их числе - экономический потенциал государства, эффективность системы управления, внутренняя и внешняя политика, инвестиционная привлекательность, уровень развития инноваций и технологий, а также другие показатели.

Итоговая оценка формировалась путем агрегирования данных в единый показатель по шкале от 0 до 100, где 100 означает максимальный результат.

Среди стран СНГ Казахстан занял вторую позицию по уровню международной репутации. Итоговый показатель страны составил 66,62 балла.

Ниже в рейтинге из стран СНГ расположились Беларусь - 89-е место с 59,27 балла, Армения - 93-е место с 57,14 балла, Азербайджан - 101-е место с 54,15 балла, Узбекистан - 134-е место с 37,7 балла, Кыргызстан - 145-е место с 34,87 балла и Таджикистан - 160-е место с 27,92 балла.

Лидером рейтинга стал Сингапур.

«Репутация страны больше не является абстрактным понятием, - отмечает редакционная коллегия CEOWORLD. - Это измеримый и стратегический фактор конкурентоспособности, влияния и процветания».

По мнению авторов исследования, индекс глобальной репутации стран CEOWORLD 2026 не только ранжирует государства, но и показывает, как меняется сам принцип международного влияния. В современном мире все большее значение приобретают доверие, качество управления, инновационность и способность страны выстраивать устойчивые отношения с внешними партнерами. Именно государства, которые сочетают этику, инновации и ориентированность на человека, будут определять будущее.