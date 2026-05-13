Казахстан вошел в число лидеров промышленного роста в ЕАЭС по итогам 2025 года

Статистика
325

Казахстан стал одной из стран-лидеров Евразийского экономического союза по темпам роста промышленного производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал "Геостатистика"

Фото: пресс-служба правительства

По итогам января–декабря 2025 года промышленность республики выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные опубликовала Евразийская экономическая комиссия в свежем статистическом обзоре.

Согласно информации ЕЭК, общий объем промышленного производства в странах ЕАЭС за 2025 год составил 101,6% к уровню предыдущего года. При этом Казахстан продемонстрировал один из самых высоких показателей роста среди всех государств союза, уступив только Кыргызстану, где промышленность выросла на 10,6%.

Армения по итогам года показала рост промышленного производства на 4,7%, Россия – на 1,3%. Единственной страной ЕАЭС, где зафиксировано снижение, стала Беларусь – минус 1,8%.

В комиссии также привели данные за декабрь 2025 года. В Казахстане промышленное производство в последний месяц года выросло на 8,1% по сравнению с декабрем 2024 года. При этом по отношению к ноябрю 2025 года рост составил 10,4%.

В целом по ЕАЭС промышленное производство в декабре увеличилось на 3,9% в годовом выражении. Наиболее высокий показатель в декабре продемонстрировала Армения – рост сразу на 38,6% к декабрю предыдущего года. В Кыргызстане показатель составил 10,4%, в Казахстане – 8,1%, в России – 3,7%. В Беларуси, напротив, отмечено снижение на 2,9%.

Кроме того, в отчете отмечается, что в 2024 году промышленное производство ЕАЭС в целом выросло на 5% по сравнению с 2023 годом. Казахстан тогда также демонстрировал положительную динамику – рост составил 2,8%.

В опубликованной статистике ЕЭК подчеркивается, что информация носит предварительный характер и впоследствии может быть уточнена. Также в комиссии сообщили, что данные по ЕАЭС были пересчитаны в связи с уточнением Россией статистики промышленного производства за 2024–2025 годы.

 

#Казахстан #статистика #ЕАЭС

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

В апреле жилищных сделок в Казахстане стало больше
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]