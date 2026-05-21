Производство сыра и творога в Казахстане увеличилось почти на 40%

По итогам первых трех месяцев 2026 года производство сыра и творога выросло на 38,8%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В январе-марте текущего года было произведено 15,3 тыс. тонн сыра и творога, что на 4,2 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом наблюдается снижение импорта: он уменьшился на 10,1% и составил 9,4 тыс. тонн (в январе–марте 2025 года этот показатель составлял 10,5 тыс. тонн). Удельный вес импортируемой продукции составляет 38,2% от общего объема ресурсов. Экспорт также сократился на 20,2%.

За первые три месяца 2026 года было экспортировано 382,2 тонны сыра и творога. Объем продаж на внутреннем рынке за этот период составил 24,4 тыс. тонн, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.