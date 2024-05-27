Почти 15 тыс. тенге составил средний чек на маркетплейсах

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О предпочтениях пользователей маркетплейсов рассказали статистики

Фото: Kazpravda.kz

Электронная коммерция в общем объеме розничной торговли с учетом маркетплейсов в 2023 году составила 12,7%, в денежном выражении – 2 439,8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики. 

Из этой суммы оборот через платформу маркетплейсов составил 1 767,6 млрд тенге (72,4%), предприятий розничной торговли, имеющих собственный интернет-ресурс – 672,2 млрд тенге (27,6%).

Доля предприятий, использующих платформу маркетплейсов, в 2023 году составила 79,7%, реализующих товары и услуги через собственный интернет-ресурс – 30,3%, из них 10% осуществляют розничную электронную коммерцию (через маркетплейс и собственный Интернет-ресурс).

Телефоны и гаджеты занимают наибольшую долю из реализованных товаров на маркетплейсах – 27,5%, за ними следуют бытовая техника – 11,6%, компьютерные товары и программное обеспечение – 10,1%, и автотовары – 7,9%.

Наибольшая доля в объеме оказанных услуг через маркетплейсы приходится на услуги по бронированию мест на транспорт – 38%, услуги по перевозке пассажиров – 37,4%, услуги прочие, не входящие в другие группировки – 14,5%.

Средний чек для розничных товаров на маркетплейсах составил 14 823 тенге, для оказанных услуг – 2 553 тенге.

Из способов оплаты за товары и услуги наиболее предпочтительными были дебетовые карты или электронные банковские переводы (32,1%), оплата наличными (24,1%), оплата кредитной картой через Интернет (22,2%), онлайн платежи (13,5%), через мобильный телефон (4,9%), оплата подарочной картой или онлайновый ваучер «баллы» программы бонусов или купонов (3,2%).

Почти половина товаров (49,9%) была доставлена покупателю с использованием услуг обычной почты или других способов доставки, 31,5% – воспользовались самовывозом, и оставшиеся 18,6% – онлайн доставка путем загрузки с веб-сайта или с помощью приложения.

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