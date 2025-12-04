В своем видеообращении к Главе государства и Премьер-министру граждане показали расположенный рядом с поселком крупный земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского хозяйства (обустройства пастбищ).

По их словам, хозяин данного участка нанял подрядную организацию, работники которой срезали холм, сняв плодородный слой земли на площади примерно пять гектаров. Как утверждают сельчане, у землевладельца и строителей нет разрешительных документов на проведение земляных работ. Сама территория находится в селеопасной зоне. В этой связи сельские активис­ты требуют, чтобы право­охранительные органы провели проверку вопиющего факта и наказали виновных.

За комментарием мы обратились к заместителю акима Талгарского района Ануару Аскербекову. По его словам, ранее по жалобам сельчан местными госорганами проводилось обследование вышеуказанного земельного участка.

Природоохранная полиция установила факт порчи земли. После чего территориальным департаментом по управлению земельными ресурсами Минсельхоза в адрес собственника земельного участка было направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Для исполнения данного документа назначен срок – до апреля 2026 года.

– На самом деле у хозяина участка нет никаких разрешительных документов для проведения землеустроительных работ, – подтвердил доводы сельчан чиновник. – Он должен использовать землю по целевому назначению, то есть в качестве пастбища. В противном случае будут приняты меры согласно действующему законодательству.

Кстати, жители Бесагаша в курсе того, что землевладелец получил предписание уполномоченного органа об устранении нарушений. Но, несмотря на это, в ноябре текущего года земляные работы возобновились, причем в еще большем масштабе. По информации участников схода, нарушителем также уничтожен канал для отвода талых вод, пост­роенный здесь год назад на бюджетные средства.

К слову, данная ситуация один в один напоминает случай в селе Бельбулак того же Талгарского района Алматинской области, о котором сообщала наша газета («Срезан склон холма, жди ополз­ня», «Казах­станская правда» от 28.05.2025 г.). Там также хозяин земельного участка разрушил горный склон, не имея на то разрешения уполномоченных госорганов.

Как сообщил нам депутат районного маслихата Ержан Игибаев, по факту разрушения в селе Бельбулак плодородного слоя почвы на предгорном участке возбуждено уголовное дело. Проведена оценка, соглас­но которой стои­мость ущерба, нанесенного окружающей среде, превысила 2 млн тенге. Правоохранительными органами рассматривается воп­рос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.