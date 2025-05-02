По информации Министерства финансов США, сделка предполагает совместную добычу полезных ископаемых и создание фонда для восстановления Украины

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Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Соединённые Штаты получат преференции при заключении новых контрактов, однако не будут иметь прав на уже существующие ресурсы или объекты, уточняется в документе.

Работа фонда продлится 10 лет, при этом Украина сохраняет полный контроль над недрами, а подписанный договор не препятствует вступлению страны в ЕС.

Соглашение теперь должно быть ратифицировано Верховной Радой Украины.