​США, однако, воздержались

Резолюция с призывом к отмене эмбарго в отношении Кубы со стороны США была вынесена на голосование 25-й год подряд. И впервые США не проголосовали против этого документа, а воздержались.

Напомним, торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 году. В декабре 2014-го президент США Барак Обама попросил конгресс отменить эмбарго и восстановить отношения с Островом Свободы. Летом 2015-го обе страны договорились возобновить дипломатические отношения. В марте 2016-го – впервые за 88 лет – состоялся визит американского президента на Кубу.

Машина может ошибиться

Наблюдатели ОБСЕ, осуществляющие мониторинг подготовки к выборам в США, обратили внимание на целый ряд существенных недочетов. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Около 6 миллионов американцев исключены из процесса выборов», – отметил глава немецких наблюдателей Майкл Георг Линк. По его словам, правом голоса не смогут воспользоваться 3,2 млн граждан страны, находящихся под следствием, а также 2,6 млн человек, которые уже отбыли наказание. Как указывает издание, примерно треть американцев опасается фальсификации итогов голосования.

26 октября сообщалось, что жители американского штата Пенсильвания в ходе выборов президента будут выражать свою волю с помощью машин для голосования, построенных в 80-х годах прошлого века. Как написала The South China Morning Post, это может создать проблемы при необходимости пересчета голосов – техника не создает бумажных копий результатов, а компании-изготовителя уже не существует. Учитывая слова одного из кандидатов, республиканца Дональда Трампа, о том, что он может проиграть только в случае нечестного подсчета, ситуация становится особенно щекотливой, указало издание.

Море Росса станет заповедником

Делегаты из 24 стран и представители Евросоюза одобрили создание в Антарктике крупнейшего в мире морского заповедника, сообщает РИА Новости. Ежегодная встреча комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) прошла в австралийском Хобарте.

Как заявил глава новозеландского МИДа Мюррей Маккали, площадь заповедной зоны в море Росса, созданной по решению АНТКОМ, превышает 1,55 млн кв. км. Рыболовный промысел здесь будет запрещен на 35 лет. По словам министра, соглашение по заповеднику вступит в силу 1 декабря 2017 года.

Телерадиокомпания Би-би-си отмечает, что море Росса является местом проживания 38% мировой популяции пингвинов Адели, 30% буревестников и порядка 6% китов из вида малых полосатиков.

Кота – на должность!

Китайская интернет-компания Alibaba объявила о поиске кота на должность главного по продажам «милоты» (синонимы милоты – няшка, мимими). Об этом сообщает Crienglish.com.

Нового сотрудника компания рассчитывает найти до 10 нояб­ря. В этот день в преддверии крупнейшего в КНР торгового фестиваля состоится гала-вечер интернет-магазина Tmall (его символ – черный кот). В Alibaba рассчитывают, что животное станет объектом для новых мемов, а также увеличит продажи.

Alibaba ранее уже удалось вовлечь в рекламные кампании ставших популярными в сети котов, к примеру, сердитого котика из США (Grumpy Cat), кота по кличке Анри из Франции, Мару из Японии. В должности заинтересованы Милк и Орео из Великобритании, а также китайские коты, сообщает портал.

Компания Alibaba основана в 1999 году. В ее структуру входит десяток интернет-площадок, в том числе AliExpress, Taobao и китайское подразделение Yahoo!.

Замедлить старение

Международному коллективу ученых удалось найти новый способ, который поможет замедлить процесс естественного старения человеческого организма, сообщает EurekAlert.

При исследовании специалисты использовали нуклеотид NMN, участвующий в энергетическом обмене клетки, для синтеза в организме животных кофермента NAD. Опыты на мышах показали, что растворимый в воде NMN впитывается в кровь в течение трех минут.

По словам соавтора исследования Син-Итиро Имаи, при вводе вещества в организм у старых мышей достигается примерно тот же уровень обмена веществ и энергии, что и у молодых животных. Поскольку в организме человека обмен веществ протекает сходным с мышами образом, то выводы, полученные в новом исследовании, справедливы и для людей.

В Японии уже начали испытания препаратов с NMN на человеке. Как отмечает Рамблер, это соединение содержится в ряде пищевых продуктов, в частности, брокколи, капусте, огурцах и авокадо.