США прекращают рассматривать иммиграционные запросы из Афганистана на неопределённый срок

Причиной стала стрельба в центре Вашингтона, в результате которой пострадали двое военнослужащих Нацгвардии Соединённых Штатов. Они находятся в критическом состоянии.

Полиция выяснила, что подозреваемый прибыл из Афганистана в 2021 году.

Дональд Трамп призвал правительство пересмотреть дела афганцев, въехавших при администрации бывшего президента Джо Байдена, а также принять все необходимые меры, чтобы депортировать любого иностранца из любой страны, который «не приносит пользу Америке». Он назвал нападение актом зла, ненависти и террора.

В город для обеспечения правопорядка направлены дополнительно 500 военнослужащих.