В результате инцидента пострадали два офицера нацгвардии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне сообщил, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны.

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из страны, которому здесь не место", - сказал Трамп в обращении к нации в связи со стрельбой в Вашингтоне.

"Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим тут", - добавил он.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.

Директор ФБР Кэш Патель сообщал, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии. Как стало известно, бойцы нацгвардии расстреляны в упор в атаке из засады. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.