Ударам США подверглись более 70 объектов ИГИЛ в Сирии, заявили в Пентагоне. Атаки проводились в координации с Дамаском, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: U.S. Air Force/REUTERS

Военные США в ночь на субботу, 20 декабря, нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Сирии. Были атакованы боевики ИГ, а также объекты инфраструктуры и склады с оружием группировки, написал в соцсети X глава оборонного ведомства США Пит Хегсет.

Атакованные цели располагались в центральных регионах Сирии, всего было поражено более 70 объектов, пишет агентство AFP со ссылкой на представителя Пентагона. По данным телеканала Al Hadath, ракеты с одной из баз США были выпущены в направлении провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хомс. Удары также совершались при помощи истребителей и ударных вертолетов.

Проведенную операцию в Пентагоне назвали "Удар ястреба" (Hawkeye Strike). Это не единичная операция США в ближневосточной стране в последние месяцы - американские войска проводят такие атаки в координации с временными сирийскими властями, правящими страной после свержения режима Башара Асада.

По словам Хегсета, атака США стала ответом на нападение боевика ИГ на совместный патруль сирийских служб безопасности и американских военных, произошедшее 13 декабря в Пальмире. Тогда, по данным СМИ, были убиты двое военнослужащих армии США, гражданский переводчик - также американец - и двое сирийцев. Кроме того, трое американских военных были ранены. Засаду на патруль организовал боевик-одиночка, он был убит ответным огнем.

"Это не начало войны - это декларация мести… Как мы заявили сразу после жестокого нападения, если вы нападаете на американцев - где бы то ни было в мире - вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно убьют вас", - прокомментировал на этом фоне атаку США на ИГ Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал исламисткой группировке "очень серьезный" ответ на нападение. Он также отмечал, что Вашингтон находится в контакте с Дамаском - из его заявления следовало, что сирийские власти не будут препятствовать ответу США на действия боевиков.

16 декабря Трамп расширил список стран, гражданам которых полностью запрещен въезд на американскую территорию. Новые ограничения, которые вводятся с 1 января 2026 года, коснутся 20 стран и территорий - в их число попала Сирия, а также палестинцы, получившие документы от Палестинской национальной администрации.

Трамп уже вводил запрет на въезд в США для сирийцев во время своего первого президентского срока. Он утверждал, что это была "чрезвычайно успешная" мера, которая предотвратила теракты в США. Вместе с тем в начале ноября Трамп принял в Вашингтоне временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, которого Госдепартамент США лишь за сутки до приезда в страну изключил из списка террористов. Визит аш-Шараа в Белый дом прошел без скандалов, которыми временами славится американский лидер.