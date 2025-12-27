Фото: kazface.kz

Из них 152 человека будут направлены на обучение в магистратуре, 16 кандидатов получили возможность обучаться в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в ведущих университетах и научно-образовательных центрах мира.

Отраслевая структура программы наглядно отражает стратегические приоритеты государства. Так, 69,8% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим направлениям, тогда как 30,2% – по общественно-гуманитарному профилю.

Кроме того, 182 казахстанцам присуждены стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. Научные стажировки являются важным инструментом трансферта современных знаний и передового опыта, способствующим развитию отечественной науки и производства.

В целях реализации курса, отмеченного Главой государства, по трансформации Казахстана в ближайшие три года в цифровое государство, будет усилена подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта, ориентированных на его практическое применение в реальном секторе. Так, в 2026 году для участников профессиональных стажировок утверждена новая категория – «Пользователи системы искусственного интеллекта».

Также на заседании комиссии было принято решение о введении с 2026 года специальной категории, направленной на подготовку специалистов в области атомной энергетики по программам магистратуры, докторантуры и стажировок.

Список обладателей грантов опубликован на официальном сайте АО «Центр международных программ»: https://bolashak.gov.kz/ru/allnews/opublikovany-spiski-obladatelej-mezhdunarodnoj-stipendii-bolashak-programmy-nauchnye-stazhirovki