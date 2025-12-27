Стали известны обладатели стипендии «Болашак» и программы «Научные стажировки»

Образование
126

Решением республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 225 казахстанцев стали обладателями международной стипендии «Болашак», передает Kazpravda.kz

Фото: kazface.kz

Из них 152 человека будут направлены на обучение в магистратуре, 16 кандидатов получили возможность обучаться в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в ведущих университетах и научно-образовательных центрах мира.

Отраслевая структура программы наглядно отражает стратегические приоритеты государства. Так, 69,8% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим направлениям, тогда как 30,2% – по общественно-гуманитарному профилю.

Кроме того, 182 казахстанцам присуждены стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. Научные стажировки являются важным инструментом трансферта современных знаний и передового опыта, способствующим развитию отечественной науки и производства.

В целях реализации курса, отмеченного Главой государства, по трансформации Казахстана в ближайшие три года в цифровое государство, будет усилена подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта, ориентированных на его практическое применение в реальном секторе. Так, в 2026 году для участников профессиональных стажировок утверждена новая категория – «Пользователи системы искусственного интеллекта».

Также на заседании комиссии было принято решение о введении с 2026 года специальной категории, направленной на подготовку специалистов в области атомной энергетики по программам магистратуры, докторантуры и стажировок.

Список обладателей грантов опубликован на официальном сайте АО «Центр международных программ»: https://bolashak.gov.kz/ru/allnews/opublikovany-spiski-obladatelej-mezhdunarodnoj-stipendii-bolashak-programmy-nauchnye-stazhirovki

#программа #Образование #обучение #Болашак

Популярное

Все
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Труд – это шанс на новую жизнь
Зимнее настроение
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
С учетом потребностей рынка труда
Для повышения качества первичной помощи
Три оси – одна проблема
Водопровод – за счет возвращенных активов
В объективе – снежный барс
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Первородная природа пространства
Новоселье под Новый год
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
Место работы – небо
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

«Аламан» обучает любви
Академические успехи Казахстана: главные итоги года
По «Болашаку» за рубежом будут обучаться специалисты по ИИ …
Голова варит, и руки заняты делом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]