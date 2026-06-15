Промежуточные итоги: более 400 нарушений зафиксировали на основном ЕНТ

Фото: МНВО

С момента старта основного ЕНТ-2026, 10 мая, тестирование прошли около 236 тыс. раз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Как уточняется, 72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 28% – на русском и 408 раз – на английском.

По итогам пятой недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Асет Альтаир из Павлодарской области.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

«За пять недель проведения ЕНТ выявлено 474 нарушения правил. 298 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 176 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют. После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы», – говорится в информации.

В ведомстве напомнили, что для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.