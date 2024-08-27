Назначен аким района Нура в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане по согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Нура, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу столичного акимата

На внеочередной сессии маслихата города аким Астаны Женис Касымбек представил депутатам его кандидатуру. В рамках поручений главы государства он поставил перед Турдыбековым ряд задач по развитию района Нура и жилых массивов.

Ришат Турдыбеков трудовую деятельность начал в 2001 году в компании ТОО «Автолизинг Казахстан» (город Алматы). С 2005 года работал главным специалистом отдела жизнеобеспечения, отдела благоустройства, производственно-технического отдела аппарата акима района Алматы города Астаны.

С декабря 2011 по март 2019 года работал заместителем акима района Сарыарка города Астаны. Также занимал должность заместителя акима района Есиль столицы.

С сентября 2019 года работал заместителем акима района Байконыр столицы.

Район Нура в Астане был создан в 2022 году из части территорий района Есиль. Ранее его акимом был Жусуп Жумагулов.