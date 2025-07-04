Мирас Жугунусов, Jazzdauren, Сейфуллин Жолбарыс, Айгуль Иманбаева и другие казахстанские певцы исполнят свои хиты на площади перед монументом «Қазақ елі» во время концерта «Jastar Energy» в Астане 6 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата