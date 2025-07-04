Мирас Жугунусов, Jazzdauren, Сейфуллин Жолбарыс, Айгуль Иманбаева и другие казахстанские певцы исполнят свои хиты на площади перед монументом «Қазақ елі» во время концерта «Jastar Energy» в Астане 6 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата
Мероприятие будет организовано в рамках праздничной программы, посвященной Дню Астаны.
Цель концерта - поддержка молодежного творчества, повышение культурной активности и пропаганда современного искусства.
В программе представлены музыкальные представления с участием известных исполнителей и молодых артистов. В ходе вечера будут организованы культурные интерактивы и прямой контакт со зрителем.
На концерте выступят яркие казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, Артур, Ерлан Канатулы, Madistation, Jazzdauren, Сейфуллин Жолбарыс, Айгуль Иманбаева, Гадилбек Жанай, группа «Дос», Досымжан Танатаров, Нурлан и Мурат.
Мероприятие начнется в 19:00. Вход бесплатный.