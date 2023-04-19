Оценивать знание казахского языка будут по-новому в РК

Для этого в стране будут пересмотрены стандарты, их проекты разместят на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения.
Совершенствовать стандарты и методики обучения государственному языку планируют в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
«Национальные стандарты позволят полнее определить и оценить, на каком уровне человек владеет казахским языком и в какой степени сформирована его коммуникативно-языковая компетентность», – сообщают в КазСтандарте.
На сегодняшний день действуют 6 уровней обучения языка, включающих общее владение и коммуникативные навыки на уровне от элементарного до высокого. Пересмотреть планируют следующие стандарты:
- СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Элементарный уровень. Общее владение»;
- СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Базовый уровень. Общее владение»
- СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Средний уровень. Общее владение»
- СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Уровень выше среднего. Общее владение»
- СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Высокий уровень. Общее владение».
Отмечается, что в обновленном содержании национальных стандартов заложены естественные, лингвокультурные и стандартные закономерности и особенности казахского языка от обыденно-бытовой речи до официально-делового, художественно-литературного стиля.
«Они сгруппированы на основе теории и практики методологической науки в зависимости от содержания уровней и требований к овладению языком по уровням», – пояснили в КазСтандарте.
Проекты разрабатываемых стандартов будут размещены на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения.