Оценивать знание казахского языка будут по-новому в РК

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Для этого в стране будут пересмотрены стандарты, их проекты разместят на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения.

Фото: Kazpravda.kz

Совершенствовать стандарты и методики обучения государственному языку планируют в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

«Национальные стандарты позволят полнее определить и оценить, на каком уровне человек владеет казахским языком и в какой степени сформирована его коммуникативно-языковая компетентность», – сообщают в КазСтандарте.

На сегодняшний день действуют 6 уровней обучения языка, включающих общее владение и коммуникативные навыки на уровне от элементарного до высокого. Пересмотреть планируют следующие стандарты:

  • СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Элементарный уровень. Общее владение»;
  • СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Базовый уровень. Общее владение»
  • СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Средний уровень. Общее владение»
  • СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Уровень выше среднего. Общее владение»
  • СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Высокий уровень. Общее владение».

Отмечается, что в обновленном содержании национальных стандартов заложены естественные, лингвокультурные и стандартные закономерности и особенности казахского языка от обыденно-бытовой речи до официально-делового, художественно-литературного стиля.

«Они сгруппированы на основе теории и практики методологической науки в зависимости от содержания уровней и требований к овладению языком по уровням», – пояснили в КазСтандарте.  

Проекты разрабатываемых стандартов будут размещены на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения.

#Образование #казахский язык

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