Оценивать знание казахского языка будут по-новому в РК

Для этого в стране будут пересмотрены стандарты, их проекты разместят на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения.

Фото: Kazpravda.kz

Совершенствовать стандарты и методики обучения государственному языку планируют в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

«Национальные стандарты позволят полнее определить и оценить, на каком уровне человек владеет казахским языком и в какой степени сформирована его коммуникативно-языковая компетентность», – сообщают в КазСтандарте.

На сегодняшний день действуют 6 уровней обучения языка, включающих общее владение и коммуникативные навыки на уровне от элементарного до высокого. Пересмотреть планируют следующие стандарты:

СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Элементарный уровень. Общее владение»;

СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Базовый уровень. Общее владение»

СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Средний уровень. Общее владение»

СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Уровень выше среднего. Общее владение»

СТ РК «Коммуникативные языковые компетенции владения казахским языком. Высокий уровень. Общее владение».

Отмечается, что в обновленном содержании национальных стандартов заложены естественные, лингвокультурные и стандартные закономерности и особенности казахского языка от обыденно-бытовой речи до официально-делового, художественно-литературного стиля.

«Они сгруппированы на основе теории и практики методологической науки в зависимости от содержания уровней и требований к овладению языком по уровням», – пояснили в КазСтандарте.

Проекты разрабатываемых стандартов будут размещены на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения.