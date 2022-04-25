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Старость – в тягость
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

По индексу старения лидирует Северо-Казахстанская область.

В СКО этот индекс составляет 62,1, а в среднем по республике – 26,7. Такие данные прозвучали на заседании Общественного совета Северо-Казахстанской области в ходе обсуждения вопроса о состоя­нии здравоохранения и санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Рождаемость падает (за год на 3,5 %), смертность растет (на 13,4 %), при этом количество врачей снижается. Считается, что привлечь в регион медиков можно, повышая зарплату, но в действительности не все так очевидно и прямо пропорционально.

– Система выплат подъемных в Северо-Казахстанской области действует не первый год, – отметил, выступая с содокладом, председатель комиссии по социальным вопросам Павел Афанасьев. – Ранее желающим работать в сельской местности выплачивали по 1,5 миллиона тенге. Дефицит врачей в 2019 году составлял 230 специалистов. Прошло два года, выплаты взлетели до 2,5 миллионов, а нехватка кадров возросла до 285 человек. Да и какого качества приезжают молодые специалисты? Граждане замечают, что диагностику они зачастую производят по Интернету…

На заседании общественного совета указывалось также, что в СКО сегодня отсутствуют врач-гематолог и другие профильные специалисты. Жители сельской местности не всегда могут приоб­рести нужные лекарства из-за их дефицита. А еще потому, что в селе элементарно нет аптеки.

Нарекания вызывает и запись на прием к врачу. На заседании общественного совета цитировали Бахыта Тукенова, который еще 11 апреля записался через сall-центр к гастроэнтерологу в областную больницу (направление есть, анализы сдал). Но запись была только на 27 мая, то есть через 46 дней…

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