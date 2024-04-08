Старт кампании «Алматы – наш общий дом»: чистые светофоры, остановки и указатели

В мегаполисе в рамках кампании «Алматы - наш общий дом», которая пройдет с 8 апреля до 8 мая т.г., коммунальными службами и подрядными организациями будут проводиться работы по очистке, мойке и ремонту светофорных объектов, остановочных павильонов, дорожных знаков и другой инфраструктуры улично-дорожной сети города

Фото: акимат Алматы

Так, в течение месяца Управлением городской мобильности Алматы и районными акиматами будут приведены в порядок 480 светофоров, 1765 остановочных павильонов и начат текущий ремонт 300 тыс. кв. м дорог.

Управлениями градостроительного контроля и строительства будет проведена работа в части приведения объектов в соответствии с нормами строительных площадок, а именно соблюдения правил благоустройства и санитарных норм.

Вся информация о кампании «Алматы – наш общий дом» размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.