Стартовал новый конкурс для молодых писателей

Победитель будет объявлен в 2025 году

Фото: МКИ

Стартовал конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», призванный поддержать талантливых авторов и раскрыть важность трудовых профессий в обществе. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, основная цель конкурса – популяризация труда специалистов, внесших вклад в развитие страны благодаря профессионализму и самоотверженному труду. Работы учителей, врачей, шахтеров, фермеров, строителей, журналистов, музыкантов, библиотекарей и многих других будет пропагандироваться через произведения молодых писателей.

Данный конкурс требует не только раскрытия специфики профессии, но и художественного отражения внутренней души героев, их мечтаний и трудностей, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Конкурс позволяет молодым авторам создавать новые образы, раскрывая дух людей труда, их уникальные качества.

«Победитель будет объявлен в следующем, 2025 году, в День Республики. А МКИ РК обеспечит публикацию и распространение лучшей книги по всей стране», – написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Прием заявок начнется с 1 октября текущего года.