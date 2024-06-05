Стартовал прием заявок на третью летнюю резиденцию для художников YEMAA Artist Residence

YEMAA Artist Residence — это пространство, которое объединяет представителей творческих профессий со всего Казахстана

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Центр современной культуры YEMAA открывает прием заявок на участие в третьей летней резиденции для художников YEMAA Artist Residence в Атырау, сообщает Kazpravda.kz

Пространство соберет молодых художников со всех уголков Казахстана, чтобы вместе погрузиться в мир современного искусства и разработать тему био-арта через серию лекций, воркшопов, а также провести полевые исследования.

«У участников резиденции есть возможность присоединиться к исследованию параллелей между большими данными и большой водой. В современную цифровую эпоху данные текут как вода, глубоко формируя наш мир. Так же как вода, данные могут быть неуловимыми и принимать различную форму. В резиденции мы углубимся в динамические отношения между данными и водой, рассмотрим их как объекты, которые взаимодействуют с человеческими и нечеловеческими объектами», - отмечает куратор проекта Лаура Родригез.

Как и в предыдущие годы, основная цель программы резиденции – это поддержка работников творческих профессий в создании эффективных, зрелых и инновационных проектов в направлении art&science.

Программа продлится с 12 августа по 11 сентября, тема года — «Погружение в большие данные и большие воды».

Резиденция будет проходить в гибридном формате: оффлайн в Атырау с 12 по 18 августа, онлайн - образовательная программа и сопровождение производства работ пройдет с 18 августа по 11 сентября.

Программа обеспечит всестороннюю поддержку, включая доступ к необходимой инфраструктуре, наставничество и возможности финансирования. Также организаторы покроют все расходы, связанные с участием в резиденции: приобретение материалов и инструментов для создания работ, перелет, проживание и трехразовое питание.

По окончанию резиденты получат возможность публичной выставки своих работ в Атырау и Астане. Прием заявок продолжится до 3 июля.

Лекторы, менторы и кураторы арт-резиденции:

Робертина Себьянич - художница, которая исследует биологические, химические, (гео)политические и культурные реалии водных сред и влияние человечества на другие организмы.

Дана Молжигит - биодизайнер, исследователь и инноватор.

Лаура Родригез - междисциплинарная мексиканская художница, куратор по специализации «Био-арт», которая исследует тему постгуманизма, материю на молекулярном уровне и философские вопросы бытия.

Артур Константинов – архитектор и независимый куратор современного искусства.

Зарина Сайдалиева - гидрометеоролог, гляциолог, доктор наук об окружающей среде.

Условия участия в YEMAA Artist Residence:

Заявки открыты для художников, дизайнеров и архитекторов - граждан со всего Казахстана от 22 лет.

Для участия в проекте необходимо отправить следующие документы на эл. почту [email protected] :

- Эссе вашего предложения или запись видео длительностью до 5 минут, в котором вы рассказываете о своей идее;

- Мотивационное письмо (минимум 150 слов);

- Резюме, отражающее любой профессиональный опыт и образование;

- Портфолио (фотографии работ, эскизы, наброски);

- Ссылки на любые упоминания: материалы в СМИ, блоги, личные страницы в соцсетях.

Важно: мотивационное письмо, резюме и портфолио необходимо отправить единым PDF-файлом, а видео с идеей нужно выслать гиперссылкой.

YEMAA Artist Residence — это пространство, которое объединяет представителей творческих профессий со всего Казахстана. Для молодых художников это шанс окунуться в творческую среду, познакомиться с другими артистами, обменяться опытом и реализовать совместные художественные проекты.