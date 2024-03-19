Стартовал сезон «Туркестан - туристическая столица тюркского мира»

Международное сотрудничество, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Как уточняется, в торжественном мероприятии, организованном в туристическом комплексе «Керуен сарай», принял участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Глава региона поздравил туркестанцев и гостей с праздником Наурыз и этим знаменательным моментом.

— «Мы превратим туризм в одно из основных направлений развития Туркестана. Президент страны Касым-Жомарт Кемелович поставил четкую задачу по превращению туризма в один из драйверов экономического роста страны. В этом отношении потенциал Туркестанской области очень высок. В прошлом году в регион прибыло 15 тысяч иностранных туристов. Количество однодневных посетителей составило около одного миллиона человек. Для развития сферы туризма мы увеличиваем количество международных авиарейсов в аэропорту. Мы продолжим открывать новые авиаперевозки из других городов мира в Туркестан и в этом году. Сердечно поздравляю всех с открытием туристического сезона! В регионе много туристических мест, которые удивят мировую общественность», — сказал Дархан Сатыбалды и пригласил всех посетить Туркестанскую область.

Кроме того, международный аэропорт «Туркестан» обслуживает еженедельно 22 внутристрановых рейса и 9 рейсов по трем международным направлениям. Для увеличения иностранных туристов в начале этого года лоукостерная компания запустила маршрут «Абу-Даби - Туркестан». В честь празднования Наурыза с 22 марта планируется открытие регулярного рейса по маршруту «Самарканд - Туркестан».

Присвоение городу статуса туристической столицы тюркского мира 2024 года означает, что Туркестан занимает высокое место среди тюркских стран. В 2023 году в Туркестане состоялось заседание министров туризма тюркских государств. Результатом встречи стало объявление города туристической столицей тюркского мира в 2024 году. В декабре прошлого года статус был торжественно вручен в азербайджанском городе Шамахи.

В этом году культурные мероприятия будут проходить в течение года. В регионе планируется провести более 100 мероприятий, в том числе областного, республиканского и международного уровней. Этот статус - событие широкого масштаба и глубокого значения, способствующее не только прогрессу туристской отрасли, но и знакомству туристов с духовностью и культурой местности, а также развитию предпринимательства и экономики.

«В Туркестане прошло несколько мероприятий, посвященных открытию нового туристического сезона. Сначала посетители ознакомились с информационными стендами по туристическому потенциалу и туристским направлениям региона. Были организованы соревнования по рукопашному бою, поднятию тяжестей, подтягиваниям и другим национальным видам спорта, развлекательные конкурсы. Победителям конкурса вручили сертификаты.

Помимо необычного шоу и увлекательной программы предусмотрены креативные фотозоны для фотосъемки. Выступления вокальных и танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей, артистов цирка, театрализованные представления, посвященные Наурыз мейрамы, подарили зрителям позитивное настроение. На ярмарке ремесленников представили изделия в казахском стиле. Прошел показ одежды отечественного дизайнера, программа расширилась до шоу фейерверков в формате Fire Show», рассказали в областном акимате.

Там же добавили, что в рамках мероприятия стартовал автопробег Silk Road Fest, в котором принимают участие 12 внедорожников.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Ассоциации автомототуризма Казахстана Абдугали Абдуали и председатель ассоциации автомототуризма Узбекистана Отабек Олижонов. Были вручены специальные сертификаты.

Автопробег, как вид экстремального туризма, стартовал в Туркестане и продолжится в Узбекистане и Кыргызстане.

#столица #Туркестан #старт #сезон #тюрки

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