Международная спортивная конференция прошла в Астане

Организаторами мероприятия выступили Президентский центр РК и региональный офис ЮНЕСКО в Алматы, при поддержке Казахстанской Национальной Федерации клубов ЮНЕСКО, НОК РК и структуры «ООН-женщины».

Основное внимание было уделено обсуждению роли спорта и традиций кочевой культуры в социальной интеграции молодежи.

В начале встречи прошла специальная сессия «Инсайт чемпиона: вдохновение для нового поколения через спорт», в ходе которой известные спортсмены – Олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ольга Рыпакова и серебряный призер летних Олимпийских игр в 2024 года Нариман Курбанов выступили перед молодежью, а также поделились своими историями успеха.

В рамках пленарного заседания участники обсудили вопрос того, как спорт способствует устойчивому развитию, укреплению социального единства и созданию инклюзивного общества. Этот диалог призван подчеркнуть важность активных действий и совместных усилий в области развития молодежи через спорт, а также способствовать более тесному взаимодействию всех заинтересованных сторон в продвижении этих ценностей.

В конференции приняли участие более 60 человек.

В своем выступлении директор Президентского центра Республики Казахстан Бакытжан Темирболат отметил, что выдвинутая 10 лет назад Кыргызстаном идея проведения международных состязаний по традиционным для кочевых народов Центральной Азии видам спорта нашла живой отклик по всему миру, что выразилось в устойчивом росте популярности Всемирных игр кочевников, расширении географии участников и увеличении их количества.

- Нынешняя конференция является ценной платформой для изучения того, как мы можем использовать спорт для содействия межкультурному взаимопониманию и социальной сплоченности в нашем современном мире, - говорит директоррегионального офиса ЮНЕСКО в Алматы, представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Амир Пирич.

По его словам, важно развивать диалог и взаимоуважение между различными культурами, и спорт предлагает уникальный путь для достижения этой цели. Привлечение молодежи к занятиям спортом приобретает еще большее значение. Молодые люди - это не только будущие хранители нашего культурного наследия, но и послы мира. Поощряя участие молодежи в спортивных состязаниях, особенно в традиционных играх кочевых культур, мы помогаем им развить чувство сопричастности и более глубокое понимание многообразия. Всемирные игры кочевников предоставляют уникальную возможность продемонстрировать непреходящую ценность этих традиционных видов спорта.

Председатель 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона Мирела Микулеску поделилась мнением о неразрывной связи спорта, молодежи и традиций кочевых цивилизаций.

- 13 декабря 2024 года исполнится 3 года с момента включения Всемирных игр кочевников в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в прошлом году, на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Резолюция о подготовке нового проекта ЮНЕСКО «История кочевых цивилизаций». Молодые люди - это не только вершители будущего человечества, но и его настоящее. Это глубоко перекликается с основополагающим учением кочевых традиций, которое укрепляет жизнестойкость и призывает открывать новые горизонты даже в самых сложных обстоятельствах. Культура кочевников учит нас тому, что спорт является движущей силой в жизни человека. К тому же, в духе мудрых традиций кочевников спорт открывает прекрасную дорогу к самореализации и достижениям. Сегодня ЮНЕСКО всемерно поддерживает расширение прав и возможностей молодежи во всех областях деятельности организации, –рассказала Симона Микулеску.

По словам советника президента Республики Казахстан, президента Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО Болата Акчулакова, V Всемирные игр кочевников, которые ярко демонстрируют как спорт, традиции и культурное наследие могут способствовать воспитанию будущих поколений.

- Казахстан высокого ценит сотрудничество с ЮНЕСКО, - отмечает генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Казахстанпо делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Жанар Шайменова.

Наша страна твердо демонстрирует приверженность к продвижению высоких стандартов физического образования и воспитания. В прошлом году наша республика впервые возглавила Всемирную федерацию клубов и ассоциаций ЮНЕСКО. В настоящее время спорт становиться не только методом физической активности, но и мощным инструментом, способствующим объединять и формировать чувство принадлежности молодых людей из различных культур и социальных групп»,

– Спорт — это непросто физическая культура, а это прежде всего образ жизни, который вырабатывает в человеке дисциплину, волю к победе, целеустремленность и веру в себя, говорит вице-президент НОК РК, Олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев.

Он призвал молодежь не сдаваться перед трудностями, не останавливаться на достигнутом и постоянно самосовершенствоваться.

- Кочевая культура Казахстана передает нам множество ценностей, которые находят свое отражение в спорте. Кочевники всегда знали, как быть выносливым, гибким и сильным, как физически, так и ментально. Они умели находить баланс между индивидуальными усилиями и коллективной поддержкой. Эти качества сегодня остаются актуальными и в спорт, и в жизни. Спорт, как и культура номадов учит нас уважать, ценить друг друга и быть сплочёнными, – поделилась мнением чемпионка Олимпийских игр в Лондоне Ольга Рыпакова.

В свою очередь, Серебряный призер летних Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов рассказал о развитии массового спорта в Казахстане, в том числе о популяризации детский спортивных секций. Известным спортсменом было озвучено предложение о повсеместном внедрении в средних учебных заведениях страны детских гимнастических залов.

В ходе мероприятия также прозвучали выступлениявице-министра туризма и спорта Республики Казахстан Мираса Тулебаева, заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической комиссии при Президенте Республики Казахстан Елены Тарасенко, и.о. проректора по науке и международному сотрудничеству Академии физической культуры и массового спорта Алины Тен, и.о. главы офиса Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Дины Амришевой, директора телеканала «Sport Plus Qazaqstan» Аската Жакаева, председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева.