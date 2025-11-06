Завтра в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартуют Игры исламской солидарности, на которых Казахстан будут представлять более 100 спортсменов, среди которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, а также других международных турниров.

Отметим, что это уже шестые по счету игры, причем Саудовская Аравия примет их во второй раз (в первый раз они прошли в 2005 году в Мекке). Помимо этого, Игры в 2013 году проходили в Палембанге (Индонезия), в 2017-м – в Баку (Азербайдажан), в 2021-м – в Конье (Турция). В 2010-м соревнования должны были состояться в Тегеране, однако их проведение было отменено из-за возникших разногласий между некоторыми странами.

В Исламиаде-2025 примут участие более 55 стран. Свыше 3 000 спортсменов разыграют награды в 24 видах спорта, в том числе в олимпийских видах, авторитетных региональных дисциплинах, а также в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями.

За всю историю Игр наши спорт­смены завоевали 134 медали, из них 42 золотые, 36 серебряных и 56 бронзовых. В этот раз спортсмены сборной Казахстана выступят в 15 видах спорта. Среди них такие известные атлеты, как чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан, бронзовый призер летних Олимпийских игр в женской борьбе Эльмира Сыздыкова, бронзовый призер Олимпийских игр в карате Софья Берульцева.

В муай-тай свою силу покажут Нуртаза Жумаханов, Александр Цариков, Алена Ожередова и другие. В таэквондо навыки продемонстрируют Айша Адильбеккызы, Бауыржан Хасенов и другие. В дзюдо класс покажет бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов и Кубка Европы Айдар Арапов. В тяжелой атлетике борьбу за медали поведут чемпион мира среди молодежи и юношей Нургиса Адилетулы, Артем Антропов, Аянат Жумагали, Едыге Емберды и другие.

В состязаниях по джиу-джитсу выступят Жигер Алматай, Али Иманвердиев. В киберспорте Казахстан представит Шынгыс Даулеткали, а в фехтовании – Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и София Актаева. В ушу свои навыки продемонстрируют Аян Турсын, Ислам Каримов, Карина Исмаилова и другие.

В соревнованиях по настольному теннису выступят лидеры сборной Казахстана Алан Курмангалиев, Кирилл Герасименко и Айдос Кенжигулов. В легкой атлетике – Георгий Шейко, Виталий Земс, Виктория Ан и другие. В плавании мастерство продемонстрируют Адильбек Мусин, София Сподаренко и другие.

В пенчак силате медали постараются взять Жалгасбай Уали, Акнур-Айым Исмурзина и другие. Помимо этого, на состязаниях выступит женская сборная Казахстана по гандболу.