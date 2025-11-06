Стартуют Игры исламской солидарности

Спорт
78
Аскар Султан

Завтра в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартуют Игры исламской солидарности, на которых Казахстан будут представлять более 100 спортсменов, среди которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, а также других международных турниров.

Отметим, что это уже шестые по счету игры, причем Саудовская Аравия примет их во второй раз (в первый раз они прошли в 2005 году в Мекке). Помимо этого, Игры в 2013 году проходили в Палембанге (Индонезия), в 2017-м – в Баку (Азербайдажан), в 2021-м – в Конье (Турция). В 2010-м соревнования должны были состояться в Тегеране, однако их проведение было отменено из-за возникших разногласий между некоторыми странами.

В Исламиаде-2025 примут участие более 55 стран. Свыше 3 000 спортсменов разыграют награды в 24 видах спорта, в том числе в олимпийских видах, авторитетных региональных дисциплинах, а также в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями.

За всю историю Игр наши спорт­смены завоевали 134 медали, из них 42 золотые, 36 серебряных и 56 бронзовых. В этот раз спортсмены сборной Казахстана выступят в 15 видах спорта. Среди них такие известные атлеты, как чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан, бронзовый призер летних Олимпийских игр в женской борьбе Эльмира Сыздыкова, бронзовый призер Олимпийских игр в карате Софья Берульцева.

В муай-тай свою силу покажут Нуртаза Жумаханов, Александр Цариков, Алена Ожередова и другие. В таэквондо навыки продемонстрируют Айша Адильбеккызы, Бауыржан Хасенов и другие. В дзюдо класс покажет бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов и Кубка Европы Айдар Арапов. В тяжелой атлетике борьбу за медали поведут чемпион мира среди молодежи и юношей Нургиса Адилетулы, Артем Антропов, Аянат Жумагали, Едыге Емберды и другие.

В состязаниях по джиу-джитсу выступят Жигер Алматай, Али Иманвердиев. В киберспорте Казахстан представит Шынгыс Даулеткали, а в фехтовании – Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и София Актаева. В ушу свои навыки продемонстрируют Аян Турсын, Ислам Каримов, Карина Исмаилова и другие.

В соревнованиях по настольному теннису выступят лидеры сборной Казахстана Алан Курмангалиев, Кирилл Герасименко и Айдос Кенжигулов. В легкой атлетике – Георгий Шейко, Виталий Земс, Виктория Ан и другие. В плавании мастерство продемонстрируют Адильбек Мусин, София Сподаренко и другие.

В пенчак силате медали постараются взять Жалгасбай Уали, Акнур-Айым Исмурзина и другие. Помимо этого, на состязаниях выступит женская сборная Казахстана по гандболу.

#открытие #Игры исламской солидарности

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Представлены приоритеты в области социальной политики
Во главе угла – безопасность детей
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Запущен крупный аграрный кластер
Тенденция к увеличению темпов развития
Эксклюзивное тесто успеха
Девять месяцев стабильного роста
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
В области Жетысу продолжается уборка свеклы
Стали прокурорами студенты
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Теннисист Ансар Ниеткалиев выиграл три титула ITF Juniors п…
В условиях равных возможностей
Определился состав финалистов
Астанчанин завоевал «серебро» на ЧМ по джиу-джитсу в Таила…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]