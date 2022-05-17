Стать полноправной частью общества

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Портнягина Наталия
корреспондент

С проведения коучинг-тренинга «Мои жизненные приоритеты» стартовал в Уральске республиканский проект «Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями».

Проект, реализуемый по заказу Министерства информации и общественного развития, направлен на повышение информированности и уровня социальной активности людей с ограниченными возможностями путем вовлечения их в социальную и экономическую жизнь страны. Координатором выступил Центр поддержки гражданских инициатив, а грантополучателем стало общественное объединение инвалидов Западно-Казахстанской области «Женис», работающее с этой категорией населения порядка пяти лет.

– В течение восьми месяцев нынешнего года опытные юристы, профессиональные психологи и медиатор будут оказывать информационную и консультационную помощь людям с ограниченными возможностями. Поддержку по различным вопросам получат не менее 500 лиц с инвалидностью, – рассказала председатель ОО Айгюль Хасангалиева. – Намечено подготовить в удобном формате методические памятки и информационные листки на финансовую, правовую и другие темы. В рамках проекта люди пройдут обучение по различным специальностям с последующим получением сертификата.

Так, в мае состоятся несколько ознакомительных zoom-конференций по востребованным направлениям с приглашением тренеров. В соцсетях уже размещены приглашения для всех желающих обучаться в офлайн- и онлайн-режиме. Курсы по специальности «повар» будут организованы в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях, по специальности «швея» – в ЗКО и Актюбинской области, по специальностям «парикмахер», «сварщик», «кромщик», «распиловщик» и другим рабочим профессиям – в ЗКО и Костанайской области.

Более 70 людей с инвалидностью смогут обучиться в онлайн-режиме по специальностям СММ+таргетинг, таргетолог, бухгалтер и графический дизайн. Проект позволит повысить знания и компетенции не менее 100 человек с возможностью трудоустройства.

В планах реализаторов проекта – создание YouTube-канала с историями о людях с инвалидностью, добившихся успеха в разных сферах жизни. Эти очерки станут мотивацией для дальнейшего роста и развития любого человека.

– Тем, кто сомневается в собственных силах, обязательно стоит ознакомиться с достижениями успешных личностей с инвалидностью в Казахстане. Как доказывают их вдохновляющие истории, ничто не мешает человеку достигать высоких целей, вести активную жизнь и становиться примером для подражания, – считают в ОО «Женис». – Решение социальных проблем людей с ограниченными возможностями, связанное с включением их в общество, может быть только комплексным. Поэтому мы параллельно с гос­органами привлекаем в проект профессиональных медиаторов, социальные центры «Тең қоғам», спортивные клубы для людей с ограниченными возможностями, НПО, СМИ, молодежь.

Основная цель проекта – сформировать общественное мнение на предмет того, что люди с инвалидностью могут и должны быть вовлечены в активную общественную жизнь.

– Мы уверены, что данный проект, направленный на решение таких социальных проблем, как трудоустройство, повышение осведомленности о своих правах людей с ограниченными возможностями, повлияет на дальнейшее развитие гражданского общества, – отмечают в ОО «Женис».

В рамках проекта также запланированы коучинг-тренинги в офлайн- и онлайн-форматах, семинары, заседания «круглых столов», диалоговые площадки по самым актуальным темам.

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