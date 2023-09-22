Статус ШОС должен укрепляться Свежий выпуск 22 сентября 2023 г. 2:35 190 Ануар Калмыков Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС прошло в Нью-Йорке. Под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Стороны обсудили перспективы развития ШОС, совершенствования его потенциала, а также вопросы углубления взаимодействия ШОС – ООН в свете актуальных международных и региональных проблем, отмечается в сообщении МИД РК. Выступая на встрече, глава МИД Казахстана отметил важность дальнейшего укрепления статуса ШОС в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений. Выразил готовность Казахстана как председателя в ШОС направить совместные усилия сторон на совершенствование деятельности Шанхайской организации, сбалансированное развитие всех направлений взаимодействия – сферы безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областей. – В современных условиях нам нужна мобильная организация, способная действенно реагировать на вызовы и угрозы современности. Нужен новый взгляд на использование потенциала ШОС, – сказал Мурат Нуртлеу. Главы делегаций поддержали необходимость выведения сотрудничества между ШОС и ООН на качественно новый уровень в преддверии 20-летия предоставления организации статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. #политика #ШОС #заседание #министры #Нью-Йорк