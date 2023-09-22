Статус ШОС должен укрепляться

Под председательством за­мести­теля Премьер-минист­ра – министра иностранных дел Казах­стана Мурата Нуртлеу состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы развития ШОС, совершенствования его потенциала, а также вопросы углубления взаимо­действия ШОС – ООН в свете актуальных международных и региональных проблем, отмечается в сообщении МИД РК.

Выступая на встрече, глава МИД Казахстана отметил важность дальнейшего укрепления статуса ШОС в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений. Выразил готовность Казахстана как председателя в ШОС направить совместные усилия сторон на совершенствование деятельности Шанхайской организации, сбалансированное развитие всех направлений взаимодействия – сферы безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областей.

– В современных условиях нам нужна мобильная организация, способная действенно реагировать на вызовы и угрозы современности. Нужен новый взгляд на использование потенциала ШОС, – сказал Мурат Нуртлеу.

Главы делегаций поддержали необходимость выведения сот­рудничества между ШОС и ООН на качественно новый уровень в преддверии 20-летия предоставления организации статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.