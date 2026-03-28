…Дорога, пролегающая по заснеженной пустынной степи, обрывается, и глазам предстают жилые дома, животноводческие базы, склады. Все это вместе взятое тянет на целый агрогородок, затерянный среди холмов. Причем обитатели оторванного от городской цивилизации островка – скотники, рабочие, механизаторы – вовсе не лишены городских удобств. Здесь имеются цент­рализованное водо-, теплоснабжение и даже канализация. Работает автономная котельная, есть столовая.

Принадлежит этот агрогородок, расположенный в Бухаржырауском районе Карагандинской области, крестьянскому хозяйству «Шатан» Евгения Апеисова (на снимке), который при встрече рассказал о том, как пришел в аграрную отрасль и почему решил обеспечить сельчан базовыми коммунальными услугами, несмотря на затратность идеи.

По словам Евгения, родился он в селе Красный Октябрь – ныне Акоре Бухаржырауского района. Там же в 1993 году окончил среднюю школу. Поступил в Карагандинский государственный технический университет на строительный факультет. А на каникулах приезжал в родное село и помогал своему однокласснику пасти лошадей. В те дни, проведенные рядом с конским табуном среди степей и сопок, и зародилась в душе парня любовь к неброской красоте здешних мест. Впрочем, до того как стать фермером, ему предстояло пройти непростой путь.

В 1998 году будущий организатор животноводческого хозяйства окончил вуз и получил диплом инженера-строи­теля. Однако в тот непростой период устроить­ся по специальности не удалось: строили мало. Между тем молодому парню нужно было содержать семью, и он устроился работать рубщиком и продавцом мяса на городском базаре.

Труд этот, конечно, был далек от инженерного, но приносил неплохой по тем временам заработок. Поэтому уже через год Евгений смог начать работать на себя: самостоятельно делать оптовые закупки мяса у сельчан, а затем продавать его на рынке. Со временем смог открыть собственную мясную точку.

По словам Евгения Апеисова, торговля мясом заняла несколько лет, но пришло время, когда он стал задумываться о возвращении к истокам – в село, о создании собственного крестьянского хозяйства. Поэтому в 2011 году принял участие в открытом земельном конкурсе и получил в свое распоряжение первые 300 га сельхозугодий. А уже в 2012-м приобрел крестьянское хозяйство.

– Производственная база хозяйства представляла на тот момент полуразрушенную животноводческую ферму, два жилых дома, из которых один разваливался, – вспоминает фермер. – Самым ценным с точки зрения инфраструктурной обеспеченности было наличие проводного электричест­ва и воды из подземной скважины. Что касается земельных угодий, то их площадь в «Шатане» составляла более четырех тысяч гектаров, из которых 800 относились к пашне, а все остальное – к пастбищам.

Уже в роли хозяина Евгений начал с того, что починил крышу животноводческой фермы и закупил скот. В первую же весну засеял 100 га земли. Короче, засучил рукава и взялся за дело.

– Одновременно с налаживанием экономики начал заниматься созданием социальной инфраструктуры, – говорит фермер. – Мне хотелось, чтобы люди, пришедшие работать в хозяйство, имели все необходимые коммунальные блага. Поэтому рабочее жилье здесь обеспечено централизованными отоплением, водой и канализацией.

Старт в сельском хозяйстве пришелся на время запуска в отрасли ряда гос­программ, нацеленных на поддержку фермеров. Став их участником, можно было получить «длинные кредиты» на покупку скота. Так были приоб­ретены первые 150 телочек казахской белоголовой породы, затем – 100 кобыл. Чтобы полноценно заниматься полеводством, пришлось купить комбайн.

Находясь в крестьянском хозяйстве «Шатан», осмотрел несколько ферм. Маточное стадо составляет порядка 900 коров. Что касается пород, то, кроме казахской белоголовой, они представлены аулиекольской и ангусской. Часть КРС, закупленного в частном секторе, имеют смешанную породность.

Улучшение племенных качеств стада – одна из приоритетных задач фермера, ведь, как показала жизнь, от этого зависит успешность всего животноводческого предприятия, которое сейчас, помимо торговли мясом на собственной торговой площадке, занимается его поставкой в детские сады и колледжи Караганды.

Фермер поделился и другими аспектами жизни своего хозяйства. Так, за годы работы удалось расширить сельскохозяйственные угодья до 12 тыс. га. Из них каждую весну примерно четыре тысячи гектаров засеваются суданской травой, эспарцетом, житняком. В дальнейшем они идут на грубые корма. Занимаются здесь и зерновыми: ячменем, овсом, пшеницей. Эти три культуры используются для приготовления комбикорма.

На фоне масштабной диверсификации в отечественном агросекторе есть планы по переходу на другие высокомаржинальные культуры. В общем, перед нами – пример состоявшегося, успешного агробизнеса, но и он не без проблем. Главная из них, по словам Евгения, – состояние дороги, ведущей к хозяйству от основной трассы.

По большому счету, две разбитые колеи назвать дорогой в привычном понимании этого слова сложно. Речь идет о проложенном в голой степи проселке, лишенном гравийной или иной подсыпки. Из-за этого весной и осенью путь развозит так, что ни проехать, ни пройти. Фермер взялся было сам отсыпать дорогу, но довести дело до конца не смог – слишком затратным оказалось строительство.

Впрочем, большие и малые проблемы не мешают Евгению строить планы на будущее. Мечтает он довести маточное стадо коров до двух тысяч голов, расширить емкость откормочной площадки до двух-трех тысяч бычков. А еще – построить убойный и разделочный цеха, выйти на новый уровень сбыта продукции – наладить ее экспорт за рубеж.

Радует предпринимателя, что его сыну, который еще учится в школе, тоже интересна работа на земле. Юноша настроен на получение после школы аграрного образования, чтобы помогать отцу. Хорошо, если потом возьмет на себя агрономию хозяйства и таким образом можно будет поделить на двоих растениеводство и животноводство, говорит Евгений Апеисов.

Фермер признался, что нелегкие годы, отданные сельскому хозяйству, поселили в его душе любовь к крестьянскому труду. И это чувство, несмотря на все трудности выбранной стези, год от года только крепнет. Вклад владельца крестьянского хозяйства «Шатан» в аграрный сектор региона не остался незамеченным: Евгений Апеисов избирался депутатом Карагандинского областного маслихата, награжден двумя медалями и орденом «Құрмет».