Стипендии студентов вузов и колледжей в этом году повысят в  два раза

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Кадиша Ныгмет, Астана

Об этом проинформировали в Министерстве науки и высшего образования, добавив, что больше стипендия станет и у магистрантов и докторантов (в 1,75 раза).

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С 1 сентября 2025 года стипендия студентов бакалавриата повысится до 52 372 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 000 тенге. У магистрантов она составит порядка 117 тыс. тенге, у докторантов – 262 500 тенге.

Также было озвучено, что обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге. В случае сдачи сессии на «отлично» сохраняется возможность получать повышенную стипендию.

Для отдельных категорий студентов установлены надбавки к стипендиям. В частности, речь идет о лицах с нарушениями зрения и слуха, молодых людях с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний. Повысят стипендию на 30% и учащимся из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством).

Напомним, что, кроме государственной, есть Президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которая назначается по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге. Ее могут получать студенты с третьего года обучения и магистранты – со второго. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.

Особое внимание в МНВО уделяют вопросу строи­тельства новых общежитий. По предоставленным ведомством данным, до 2029 года предусмотрен ежегодный ввод 10 тыс. мест в общежитиях. По итогам 2024-го в стране введено 11 096 мест.

В Астане и Алматы действуют проектные фронт-офисы, оказывающие консультационные услуги для студентов страны по своевременному получению мест в общежитиях. Увеличен размер государственного заказа по строительству общежитий за 2024 год в Алма­ты со 144 МРП до 230 МРП, в остальных регионах страны, включая Астану, – со 122 МРП до 195 МРП. Также увеличен размер компенсации за реконструкцию объектов в общежития – с 92 МРП до 182 МРП.

Разработан механизм государственно-частного парт­нерства по строительству новых общежитий, включающий в себя поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику и широкое участие субъектов предпринимательства в строительстве и реконструкции общежитий.

Также в 2025 году будет «продолжена выплата компенсаций в период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также представителям молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия, и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью за проживание в общежитиях вузов в размере 100 050  тенге», сообщили в МНВО.

#Образование #стипендия

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