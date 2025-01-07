Сто лет служения народу
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Кенжебулат Бекназаров, председатель РОО «Ветераны органов КНБ РК»
Седьмого января сто лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке, почетному ветерану КНБ, кавалеру орденов и медалей Советского Союза и Республики Казахстан Павлу Васильевичу Даценко. Всю свою жизнь полковник Даценко посвятил благородному делу защиты Отечества и служения обществу. Его ратные подвиги и самоотверженная трудовая деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности являются ярким примером мужества и настоящего патриотизма.