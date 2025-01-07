Сто лет служения народу

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Кенжебулат Бекназаров, председатель РОО «Ветераны органов КНБ РК»

Седьмого января сто лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке, почетному ветерану КНБ, кавалеру орденов и медалей Советского Союза и Республики Казахстан Павлу Васильевичу Даценко. Всю свою жизнь полковник Даценко посвятил благородному делу защиты Отечества и служения обществу. Его ратные подвиги и самоотверженная трудовая деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности являются ярким примером мужества и настоящего патриотизма.

Павел Васильевич родился 7 января 1925 года в селе Владимировка Костанайской области. После окончания средней школы в 1942-м был призван на воинскую службу. С июня 1943-го – на фронте, воевал в составе 285-го стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии, в должностях старшего взвода, младшего командира противотанковых 45-миллиметровых орудий. Участвовал в таких исторических сражениях, как Курская битва, Корсунь-Шевченковская и Ясско-Кишиневская фронтовые операции, в освобождении от фашистских захватчиков Румынии, Венгрии и Чехословакии. Был дваж­ды ранен. День Победы встретил в Австрии. Демобилизован в 1946 году.

За мужество и отвагу, проявленную доблесть на фронтах Великой Отечественной войны и в послевоенное время Павел Даценко удостоен ряда правительственных наград: Ордена Отечественной войны II степени, ведомственного ордена ФСБ РФ «Знамя Победы», медалей «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За отвагу», «За безупречную службу» трех степеней, «За трудовую доблесть», Маршала Советского Союза Георгия Жукова, «Ветеран ВС СССР». В 2010 году Указом Президента Казахстана награжден орденом «Құрмет».

Эти скупые строки о заслуженных наградах и почетных званиях Павла Васильевича красноречиво свидетельствуют о том, что он всю свою жизнь посвятил служению народу и государству. Он из тех, кто достойно представляет великое поколение наших отцов и дедов, поколение истинных героев и победителей, которые с честью прошли через все тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, сломали стальной хребет фашизму, избавили человечество от коричневой чумы и дали мир и свободу.

В 1950 году наш герой был призван на службу в органы госбезопасности, прошел курсы подготовки оперативного состава МГБ СССР в Ташкенте. Работал следователем Управления МГБ по Южно-­Казахстанской области, затем до 1979 года – на руководящих и оперативных должностях контрразведывательной деятельности, в УКГБ по Костанайской области. Как профессионал контрразведчик, участник контрразведывательных операций полковник Даценко был удостоен многих наград от руководства КГБ СССР. Его оперативные разработки по выявлению иностранных агентов вошли в некоторые учебные пособия для оперативников.

Ветераны органов национальной безо­пасности, многие из которых – его воспитанники, стоявшие у истоков соз­дания Комитета национальной безо­пасности, с гордостью вспоминают годы совместной службы. Генералы Михаил Юсупович Дауенов, Усер Елеусизович Мизанбаев и другие всегда подчеркивали профессионализм и ответственность, принципиальность и честность, мудрость и справедливость полковника Даценко.

После выхода на заслуженный отдых Павел Васильевич не оставался в стороне от общественной жизни, активно участвовал в деятельности ветеранских организаций, патриотическом воспитании молодежи, написал ряд книг о войне. Его всегда отличали жизненная мудрость, доброта и открытость. Вместе с супругой Валентиной Яковлевной воспитал двух дочерей, внуков и правнуков.

Фронтовик и чекист Павел Даценко неизменно придерживается своего жизненного принципа: в любых обстоятельствах, несмотря на возраст и болезни, помогать молодым, передавать им свои знания и опыт, а от молодежи по-отечески требовать безупречного выполнения своего гражданского и служебного долга, достойно служить своему народу и стране. На примерах жизни фронтовиков и ветеранов труда, на патриотических мероприятиях Совета ветеранов, встречах с сотрудниками КНБ, общественностью, в своих книгах о войне, в интервью и публикациях он убежденно говорит об этих ценностях.

Комитет национальной безопасности и Совет ветеранов КНБ РК сердечно поздравляют юбиляра с этой знаменательной датой – 100-летием со дня рож­дения, желают ему крепкого здоровья, оптимизма и жизненной энергии. Низкий поклон солдату Великой Победы!

#юбилей #ВОВ #ветеран #100 лет #Павел Даценко

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