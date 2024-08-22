Стоимость угля и расположение складов озвучили в столичном акимате

В Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уголь продают 9 компаний-реализаторов. Склады расположены по следующим адресам: ул.Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/1, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), Проезд 70, уч. 9А, Герцена 6Б, Карагандинская трасса (за супермаркетом «Магнум»).

На сегодняшний день, средние цены на уголь в Астане составляют: Шубаркуль – 16 400 тг за тонну; Каражыра – 17 400 тг за тонну; Майкуба – 13 500 тг за тонну.

В городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене, точках реализации угля.